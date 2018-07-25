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Bosna Hersek'in sınırlarına askerli sığınmacı önlemi

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te devam eden sığınmacı meselesinde ülke sınırlarının korunması adına askeri önlem alacaklarını söyledi.

Bosna Hersek'in sınırlarına askerli sığınmacı önlemi

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te devam eden sığınmacı meselesinde ülke sınırlarının korunması adına askeri önlem alacaklarını söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39
Bosna Hersek'in sınırlarına askerli sığınmacı önlemi

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te devam eden sığınmacı meselesinde ülke sınırlarının korunması adına askeri önlem alacaklarını söyledi.
Mektic, Bosna Hersek'in kuzeyindeki Banja Luka şehrinde, ülkede devam eden sığınmacı meselesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların son dönemde alternatif güzergah olarak gördükleri Bosna Hersek'e yasa dışı girişlerinin arttığına işaret eden Mektic, "Bosna Hersek, sığınmacıların yasa dışı girişlerini engellemek için sınırlarında askeri önlem alacak. Sığınmacıların geçiş ülkesi olarak kullandığı Bosna Hersek tüm uluslararası standartları uygulamaya hazır ancak sığınmacı biriktiren ülke olmak istemiyoruz." dedi.
Mektic, sınırların Bosna Hersek ordusu tarafından korunmasına ilişkin talebini Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyine ilettiğinin altını çizerek, "Bosna Hersek'in karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizinde iki anahtar bileşen var. Birincisi giriş yapan sığınmacı sayısını en aza indirgemek için sınırlarımızı korumak. İkincisi de ülkemizde bulunan sığınmacılara insani yardım sağlamak." diye konuştu.
Avrupa Birliği'nin (AB) tutumunu eleştiren Mektic, Bosna Hersek'in komşusu AB üyesi Hırvatistan'ın sınırlarını kapatmasına ve sığınmacı geçişlerinin Batı Balkan ülkeleri üzerinden yapılmasına izin verilmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.
Mektic, Bosna Hersek'in kuzeyindeki şehirlerde bulunan sığınmacıların bugünden itibaren belirlenen noktalara yerleştirileceğini söyleyerek, "Sığınmacılar bugün Cazin şehrindeki Sedra Oteli'ne yerleştirilmeye başlayacak. Bosanski Petrovac'da yerel halkın yaşamını rahatsız etmeyecek şekilde sığınmacıların yerleştirilmesi için alan mevcut. Konu hakkında görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'e 2018'in başından itibaren 9 binden fazla sığınmacının giriş yaptığını belirten Mektic, bu kişilerden çok azının sığınma talebinde bulunduğunu kaydetti.
Bu arada, AB'nin 2016'da Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından alternatif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların son dönemde yoğun olarak Bosna Hersek'e girmeleriyle başlayan kriz sürüyor.
Ülkedeki sığınmacıların bir kısmı daha önce Salakovac'taki bir sığınmacı merkezine yerleştirmiş, bir kısmının da Hadzici'deki Usivak Kışlası ile Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 19:03
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