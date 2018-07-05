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Borisov: "bosna Hersek, Ab İçin Son Derece Önemli"

Saraybosna, 5 Temmuz 18 : Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği\'nin (AB) Bosna Hersek\'in yanında olduğunu belirterek

Borisov: "bosna Hersek, Ab İçin Son Derece Önemli"

Saraybosna, 5 Temmuz 18 : Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği\'nin (AB) Bosna Hersek\'in yanında olduğunu belirterek

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Borisov:

Saraybosna, 5 Temmuz 18 : Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği\'nin (AB) Bosna Hersek\'in yanında olduğunu belirterek "Bosna Hersek, AB için son derece önemli" dedi.
Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da bulunan Borisov, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.
Borisov, hükümet binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgede ekonomi ve altyapı konularında birleştirici projeler üretilmesi gerektiğini kaydederek Makedonya-Bulgaristan ve Makedonya-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını anımsattı.
Bosna Hersek\'in de kendi içindeki sorunları çözmek için Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan\'ın yolunu izlemesi gerektiğini belirten Borisov, bölgenin en önemli meselelerinden Sırbistan-Kosova sorununun da en yakın zamanda çözüleceği kanaatinde olduğunu vurguladı.
Borisov, Bulgaristan\'ın etnik ve dini anlamda hoşgörü bakımından iyi bir örnek olduğunu söyleyerek "Bosna Hersek, ekimde yapılacak genel seçimlerden sonra yolunu seçmek zorunda. AB sizin yanınızda. Bosna Hersek, AB için son derece önemli." ifadesini kullandı.
Borisov ayrıca radikalizmle mücadelede Bosna Hersek\'in bir kale görevi üstleneceği konusunda AB\'nin inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.
Denis Zvizdic de AB\'ye üyelik sürecinin Bosna Hersek\'in dış politikasındaki en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak ekimdeki seçimlerin ardından "aday ülke" statüsü alacaklarına inandığını ifade etti.
Bosna Hersek\'in, barış ve istikrarın korunması için aşırıcılıkla mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Zvizdic, "AB, Bosna Hersek için barış, istikrar ve kalkınma demek." şeklinde konuştu.
Zvizdic, seçim kampanyaları yüzünden AB üyelik sürecinin "gölgede kaldığını" belirterek "AB üyeliği ve vatandaşlarımızın refah standartlarını yükseltmek, yapılacaklar listesinin her zaman en başında yer alacaktır." dedi.
(AA/AK/ŞEB)
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