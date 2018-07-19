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Borıs Johnson'dan hükümete Brexıt eleştirisi

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit müzakerelerine "şüphe sisi" çöktüğünü belirterek, "müzakere sermayemizi tükettik." dedi.

Borıs Johnson'dan hükümete Brexıt eleştirisi

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit müzakerelerine "şüphe sisi" çöktüğünü belirterek, "müzakere sermayemizi tükettik." dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:01
Borıs Johnson'dan hükümete Brexıt eleştirisi

Johnson, Dışişleri Bakanlığından istifasının ardından bugün ilk kez İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasına hitap etti. 

Başbakan Theresa May başkanlığında önceki hafta toplanan bakanlar kurulunda kararlaştırılan yeni Brexit müzakereleri yaklaşımını eleştiren Johnson, "Sanki son 18 ayda (üzerimize) bir öz şüphe sisi çöktü. Müzakere sermayemizi tükettik. (AB ile) Gelecekteki ticari ilişkimizi tartışmadan 40 milyar sterlinden fazla ayrılık ücreti ödemeyi kabul ettik." diye konuştu.

Johnson, İngiltere'nin, Brexit anlaşmasının bütün önemli yönleri konusunda Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını kabule razı hale geldiğinin altını çizerek, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti sorununun da müzakerelerde baskın hale gelmesini eleştirdi. 

İngiliz hükümetinin son 18 ayda izlediği müzakere politikasının "geri adımlarla" dolu olduğunu belirten Johnson, gelinen noktayı "sözde Brexit" diye nitelendirdi. 

Johnson, hükümetin yeni müzakere yaklaşımına kabine toplantılarında da itiraz ettiğini ifade ederek, "Ben bunu tabii ki destekleyemem ve şu anda da buna karşı itirazlarımızı dile getirmekten mutluyum." şeklinde konuştu.

Hükümetin bugüne kadar izlediği yanlış politikaya karşın "Brexit'i kurtarmak için geç kalınmadığını" söyleyen Johnson, şunları kaydetti:

"Daha önce taktik değiştirdik, şimdi de değiştirebiliriz. Sorun daha önce dile getirdiğimiz Serbest Ticaret Anlaşmasını savunmakta başarısız olmamız değil. Bunu denemedik bile. Şimdi denemeliyiz, yoksa başka fırsatımız olmayacak."

JOHNSON'IN İSTİFASI

İngiliz hükümeti önceki hafta açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı.

Yeni yaklaşımın ilanını takip eden günlerde kabinedeki "sert Brexitçi"lerin başını çeken Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Johnson peş peşe görevlerinden istifa etmişti.

İngiltere'nin AB referandumu sırasında Brexit taraftarı kampanyanın başını çeken Johnson'ın adı iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin lider adayları arasında da geçiyor. May hükümetinin "yumuşak Brexit"e doğru ilerlemesi halinde Johnson'ın parti içinde bir liderlik yarışına girebileceği de değerlendiriliyor. 

BREXIT

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücretinin” ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin müzakereleri ise devam ediyor.

 


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Son Güncelleme: 19.07.2018 12:24
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