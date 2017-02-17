Borıs Johnson'dan Blaır'e Tepki

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JOHNSON: "BLAIR KÜSTAH KAMPANYASI İÇİN TEKRAR EKRANA ÇIKTIĞINDA TV’Yİ KAPATMAYA ÇAĞIRIYORUM"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecini tersine çevirmek için kampanya başlatan eski Başbakan Tony Blair’e tepki gösterdi.

Referandumda AB’de kalmaktan yana oy kullananları Brexit’e karşı "ayağa kalkmaya" çağıran Blair’in açıklamalarını değerlendiren Johnson, eski başbakanın Brexit yönünde oy kullananların "zekasına hakaret ettiğini" söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya’da İngiliz basınına konuşan Johnson, "Blair’e ve halkı Brexit’e karşı ayağa kalkmaya çağıranlara saygıyla söylemek isterim ki ben de halkı ayağa kalkmaya ve Blair küstah kampanyası için tekrar ekrana çıktığında TV’yi kapatmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Johnson, Blair’in İngiltere’yi AB’nin ortak para birimi Avro’ya geçirmeye çalışan başbakan olduğunu da hatırlatarak, Blair bunu başarmış olsaydı İngiltere’nin ne gibi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmış olacağına işaret etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Blair’in İngiltere’yi ABD ile birlikte Irak’ın işgaline ortak ettiğini ve bunun doğurduğu sorunların bugün hala çözülemediğini kaydetti.

Tony Blair bu sabah Londra’da Brexit’le ilgili yaptığı konuşmada, Brexit hakkında İngiliz halkına yeteri kadar bilgi verilmediğini belirterek, "Hükümetin politikası ne pahasına olursa olsun, Brexit. Vakit, köşeye çekilme, ilgisizlik ya da ümitsizlik vakti değil. Artık inandığımız şeyleri savunmanın vakti geldi" demişti.

İngiltere’nin AB'de kalması gerektiğini ifade eden Blair, bunun için mücadele edilmesi çağrısında bulunmuştu. Blair, Brexit karşıtlarını bir araya gelerek, ayağa kalkmaya ve birlikten ayrılmak için oy verenlerin fikirlerini değiştirmek için ikna etmeye çağırmıştı.

Brexit sürecini resmen başlatacak 50. maddenin işletilmesiyle, ülkenin 2 yıl içinde AB'den ayrılmış olması öngörülüyor. İngiltere Başbakanı May, 50. maddenin önümüzdeki ay sonundan önce devreye alınmasını vadetmişti.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl 23 Haziran'da yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

63 yaşındaki Tony Blair, 1997-2007 yıllarında iktidardaki İşçi Partisinin lideri olarak İngiltere'de başbakanlık görevini yürüttü. Blair, 2003 yılındaki Irak işgalinin kilit isimlerindendi.