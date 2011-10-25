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Bordo berelilere tank zırhı

Türk Silahlı Kuvvetleri,Kuzey Irak’a yönelik kara harekatına dün akşam saatlerinde tankçı birlikleri de kattı

Bordo berelilere tank zırhı

Türk Silahlı Kuvvetleri,Kuzey Irak’a yönelik kara harekatına dün akşam saatlerinde tankçı birlikleri de kattı

25 Ekim 2011 Salı 08:00
Bordo berelilere tank zırhı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’a yönelik kara harekatına dün akşam saatlerinde tankçı birliklerini de kattı.

Hezil çayı üzerindeki köprüden geçen tanklar Kuzey Irak’a yöneldi. Bu tanklar Haftanin kampının doğusuna doğru mevzilendi. Böylelikle hem güneyden hem de batıdan Haftanin kampı kıskaç altına alınmış oldu.Geçen cuma günü terör örgütü PKK’nın Haftanin kampına nokta operasyonları yapan seçkin subay ve astsubaylardan oluşan bordo bereliler dün akşam saatlerinde bölgeye yönelik yeni bir operasyon dalgası daha başlattı.

Bordo berelilerin etkin nokta operasyonlarına Haftanin kampının güney kesiminde bulunan Kanimasi ve Begova’daki üs bölgelerinden mekanize birlikleri de tank ve diğer zırhlı araçlarla destek verdi. Bordo berelilerin operasyonunda ABD ve peşmergenin verdiği istihbaratlar da etkili oldu.

Seçkin birlikler nokta operasyonlarla terör örgütüne ağır zaiyat verdirirken Haftanin’e hâkim tepelere konuşlanan tanklar da yaptıkları atışlarla kamptan kaçmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getirdi. Tanklar, nokta operasyonundan önce yine top atışlarıyla bordo berelilerin önünü açtı.

PKK kamplarına sorti HAKKÂRİ’nin Çukurca ilçesinde başlatılan operasyonlara hava desteği veren savaş uçakları, sınır ötesindeki terörist inlerine bomba yağdırdı.

Savaş uçaklarının bombardımanı dün öğleden sonra Basyan, Avaşin ve Balkaya kesimlerinde yoğunlaştı. Bombardımanın ardından bu bölgelerden dumanlar yükseldi.

Son Güncelleme: 25.10.2011 08:00
Anahtar Kelimeler:
OperasyonşehitHaftanınÇukurcaTSKBordoBereliler
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