Bonino:'' Rumların Tuzaklarına Düştük''.

İtalyan Senatosu Başkanvekili Emma Bonino, Rumların tuzaklarına düştüklerini söyledi. Bonino, Rumları AB’ye üye almak durumunda kaldıklarını ancak aynı zamanda Türkiye'ye de “Kuzey Kıbrıs ile

ilişkilerimizi aynı şekilde geliştireceğiz” diye söz verdiklerini ancak hiçbir şey yapmadıklarını ifade etti.

Türkiye-AB ilişkilerinde, Rum tarafının her şeye ''hayır'' diyerek, engel olduğu gibi bir kanaatin bulunduğunu, fakat aslında bazı ülkelerin de Rum kesiminin arkasına saklanarak, Türklere ''hayır''

dediğini aktaran Bonino, "Dolayısıyla çok adil ve sözünü tutan bir partner olduğumuz söylenemez Türkiye için" diye konuştu.

İtalyan Ortadoğu'da Barış Merkezi'nin (CIPMO) Türkiye'de toplumun gelişimiyle ilgili Milano'da düzenlediği ''Fenomeno Turchia: Toplumun Gelişimi'' konferansı, Türkiye hakkında çalışmalar yapan Türk

ve İtalyan bilim adamları, gazeteciler, bürokratlar ve önemli politikacıların katılımıyla dün yapıldı.

CIPMO'nun organize ettiği konferanslar serisinin ilk ayağı olan bu konferansta, kapanış konuşması için söz alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Türkiye'nin 50 yıllık Avrupa Birliği (AB)

yolculuğu hakkında katılımcılara bilgi verdi ve Türkiye ile AB ilişkilerinde gelinen noktayı aktardı.

"Türkiye'nin refahı için şarttı, kişi başı milli gelir 300 dolar idi, 1 milyon dolarlık ticaret hacmi, 7 milyon dolarlık turizm geliri, 7 üniversitesi vardı. AB'ye üye olmak refah için, iyi eğitim için, iyiye ulaşmak

için gerekiyordu" diyen Bozkır, bugün paradigmaların değiştiğini, Türkiye'de 1950'lerde esen Amerikan rüyasının yerine gelen Avrupa rüyasının tamamlandığını söyledi.

Bozkır, AB ile müzakerelerde 13 başlık açabildiklerini ve bunlardan birinin görüşülüp, kapanmış durumda olduğunu, 18 başlığın siyasi nedenlerle bloke edildiği belirterek, "Demokrasi ve insan hakları

standartları, eğitim, çevre, sağlık gibi 35 müzakere başlığı içerisinde yer alan her konu başlığı Türkiye'nin hedefidir" dedi. Bozkır şöyle konuştu:

"Bazıları "oyun bitti" (game over) diyor, ancak Türkiye bunu söylemiyor. Çünkü Türkiye kendi bünyesinde bütün bu başlıkları açtı. 2013 yılına geldiğimizde biz, bütün bu başlıkları kendi içimizde

kapatmış olacağız. Türkiye, AB seviyesine gelmiş olacak. İronik durum ise biz bunları yapıyor olurken, AB yeni başlıklar açmamış olacak."

Türk halkına AB üyeliğinin sorulması durumunda yüzde 60-65 oranında ''evet'' cevabı alınacağını vurgulayan Volkan Bozkır, Türk halkının yüzde 90'ının AB üyeliğiyle ilgili bir sorunu olmadığını, buradaki

anahtar sorunun AB'ye güvenilip, güvenilmediği olduğu, bunun da cevabının yüzde 92 ile ''hayır'' şeklinde önlerine çıktığını bildirdi.

Türkiye'nin, dünya üzerine 13 komşu ülkeye sahip dördüncü ülke olduğu bilgisini veren eski büyükelçi, Türkiye'nin komşularıyla iyi ilişkilere sahip olduklarını ve onları sevdiklerini söyledi. "Türkiye'nin

yerine hangi Avrupa devletini koysanız bu coğrafyada Türkiye gibi tutunamaz" diyerek espri yapan Bozkır, "Bu da durumu iyi idare ettiğimizi gösteriyor" dedi.

Bozkır, Türkiye-İsrail ilişkilerine de değinerek, ülkesinin İsrail ya da halkıyla sorunu olmadığını, sadece şu anki hükümet ve koalisyondaki bazı kişilerle anlaşmazlıkların bulunduğunu belirterek,

Yahudilerin Osmanlı topraklarına gelişinin 520. yıl dönümünün kutlandığı hatırlattı. Bozkır, BM Güvenlik Konseyi'nde İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin yer almasını da eleştirerek, neden Japonya,

İtalya, Almanya, Brezilya, Hindistan, Türkiye bu halkada değil" diye sordu.

İTALYAN SENATOSU BAŞKAN VEKİLİ BONİNO

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'dan sonra söz alan İtalyan Senatosu Başkanvekili Emma Bonino, iç politika açısından Türkiye-AB ilişkilerine bakıldığında, Türkiye'den beklentisinin,

daha fazla demokratikleşme, şeffaflık, insan haklarına saygı olduğunu belirterek, bunun diğer Avrupa ülkelerinin de beklentisi olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin sabrının azaldığının farkındayız. Son derece haklı sebeplere dayanıyor" diyen Bonino, Kıbrıs konusunda örnek vererek, Rumların tuzaklarına düştüklerini söyleyebileceklerini belirtti.

Bonino, Rumları almak durumunda kaldıklarını, ancak aynı zamanda Türkiye'ye de 'Kuzey Kıbrıs ile ilişkilerimizi aynı şekilde geliştireceğiz' diye söz verdiklerini ve hiçbir şey yapmadıklarını ifade etti.

Türkiye-AB ilişkilerinde, Rum tarafının her şeye ''hayır'' diyerek, engel olduğu gibi bir kanaatin bulunduğunu, fakat aslında bazı ülkelerin de Rum kesiminin arkasına saklanarak, Türklere ''hayır''

dediğini aktaran Bonino, "Dolayısıyla çok adil ve sözünü tutan bir partner olduğumuz söylenemez Türkiye için" diye konuştu.

Türkiye'nin 13 komşusunun olmasının avantaj sağlamadığını söyleyerek, eski büyükelçi Bozkır'ın sözlerine göndermede bulunan İtalyan Senatosu Başkanvekili, karşılıklı bağımlılığın arttığı bir

dönemde, Türkiye'nin "ben tek başıma hareket edeceğim" deme lüksünün olmadığını bildirdi. Türkiye'nin istediği kadar ekonomik gücü olsa da partnerliğe ihtiyacı olacağını söyleyen Emma Bonino,

Türkiye'nin AB dışında bir alternatifinin bulunmadığı mesajını verdi.

“AB BÜYÜK BİR AKTÖRÜ KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA”

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, karışık bir dönemden geçen Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın aksine Türkiye'nin geçen 12 Haziran'da, yüzde 87'lik bir katılımla sakin bir şekilde genel

seçimlerini gerçekleştirdiğini hatırlattı ve partilerin seçim öncesi ve sonrası durumlarını katılımcılarla paylaştı. Türk dış politikasına ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'yi uyarmasına, İsrail

ile ilişkilerin Mavi Marmara baskınıyla bozulmasına değinerek, ''Türk Modeli''nin Arap Baharı'na örnek olabileceğini, ancak ihraç edilmesinin zor olacağını belirten Marsili, "Dışişleri Bakanı Ahmet

Davutoğlu'nun amacı olan komşularla sıfır sorun politikası krize girdi" iddiasında bulundu.

Konuşmasında, Türkiye-AB ilişkilerine de geniş yer veren kıdemli büyükelçi, Türkiye ile AB arasındaki müzakere sürecinde son 1 yılda, yeni bir müzakere başlığının açılmadığını, Fransa ve Güney Kıbrıs

Rum yönetiminin konu başlıklarını bloke ettiklerini hatırlatarak, Türk halkının, AB yolunda büyük hayal kırıklığına uğradığını ve bu nedenle hükümetin alternatif arayışına girdiğini ifade etti. "Ben

katılmıyorum, ama etkili" şeklinde tanımladığı "yeni-osmanlıcılık" söyleminin alternatif olarak dile getirildiğini aktardı.

Marsili, Türkiye'nin halen basın özgürlüğü, pek çok askerin, gazetecinin, yeni seçilen milletvekillerinin uzun süren tutukluluk halleri, kadın-erkek eşitliği, Kürt sorunu, terör, işçi haklarının Avrupa

standartlarına ulaştırılması ve yüzde 10'luk seçim barajı gibi sorunlarına rağmen, Avrupa Birliği'nin, uluslararası alanda politik ve ekonomik anlamda büyük bir aktörü kaybetme riskinin arttığını

kaydetti.