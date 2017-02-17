Bombalı Saldırıda Ölenlerin Sayısı 80’e Yükseldi

Pakistan’da dün akşam düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 80’e yükselirken, ordunun, bombalı intihar saldırısının ardından ülke genelinde yürüttüğü operasyonlarda 39 teröristin etkisiz hale getirildiği, 47 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde kalabalık bir Sufi türbesini hedef alan intihar saldırısının ardından ülke genelinde operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan genelinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin barınma yerlerinin hedef alındığı belirtilerek 39 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yetkililer, çeşitli şehirlerde 47 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, dün akşam namazından sonra düzenlenen intihar saldırısındaki ölü sayısının 80'e yükseldiği ifade edildi.

İKİ KOMŞU ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER GERİLDİ

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıdan kısa süre sonra İslamabad yönetimi tarafından yapılan açıklamada, terör saldırısının Afganistan topraklarında planlandığı ileri sürüldü. Pakistan, ayrıca, Afganistan ile arasındaki Torkham sınır kapısını da terör tehdidi gerekçesiyle belirsiz süreli olarak geçişlere kapattığını duyurdu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kabil yönetimine 76 teröristin isminden oluşan bir listenin verildiği ve bunların yakalanıp Pakistan'a gönderilmesi talebinde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, listede hangi isimlerin bulunduğuna dair bilgi verilmedi.

Pakistan’ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi’nde dün sufi ayininin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, 150’den fazla kişi yaralanmıştı.