Bombalı Saldırı 6 Ölü 19 Yaralı

Irak'ın Bakuba kenti yakınında düzenlenen bombalı saldırılarda 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Irak İçişleri Bakanlığından bir yetkili, saldırıların Bakuba kenti yakınındaki bir Irak askeri üssünde maaş çeklerini almak için bekleyen koruma görevlilerini hedef aldığını söyledi.

İsmi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan yetkili, yerel saatle 08.00'de düzenlenen ilk saldırıda, bir intihar eylemcisinin içinde bulunduğu bomba yüklü aracı havaya uçurduğunu bildirdi.

Bu olaydan iki dakika sonra ilk saldırının olduğu yerden 30 metre uzaklıkta, araç içine yerleştirilmiş bombayla ikinci saldırının düzenlendiğini belirten yetkili, saldırıda ölenlerin Irak'taki El Kaide terör örgütüne karşı silahlı mücadelede yürüten Irak Uyanış Konseyi (Sahva) üyesi olduklarını kaydetti.

Tam teşekküllü Bakuba Hastanesi'nden bir yetkili de ismi gizli kalmak koşuluyla yaptığı açıklamada, 5'i asker 19 yaralının hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.