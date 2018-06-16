Bombalı araç saldırısını DAEŞ üstlendi! Onlarca ölü ve yaralı var

Afganistan'da Ramazan Bayramı ateşkes hükümet tarafından uzatıldı, hapisteki Taliban militanları serbest bırakılıyor. Bugün çiçeklerle başkent Kabil'e inen Taliban militanları İçişleri Bakanı'yla görüştü. Silahsız militanlar, 18 yıl sonra geldikleri başkentte selfie çekti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, militanların Afgan askerlerine çiçek verdiği yer aldı.



Başkentte bunlar yaşanırken Nangarhar'da Taliban militanları ve askerlerin toplandığı alanda bir patlama meydana geldi. En az 26 kişinin öldüğü bildiriliyor. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti kabil'de bugün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Veys Ahmed Barmak, silahsız taliban militanlarıyla Kabil'de görüştü. Kabil yönetimi, saatler sonra Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkes'in uzatıldığını duyurdu. Hapisteki 46 Taliban militanı serbest bırakıldı.

Yıllardır Afganistan'ı kan gölüne çeviren terör örgütü Taliban, ilk kez Ramazan Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmişti. Taliban'ın ateşkesine karşı Afgan yönetimi de süresi belirli bir adım atmıştı.

Reuters haber ajansı, ülkede bugüne kadar yaşanan en barışçıl bayramda onlarca silahsız Taliban militanının başkentte selfie çektiğini bildiriyor.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde militanların Afgan askerlerine çiçek verdiği yer aldı. Ayrıca Kabil'de trafiğin kilitlendiği ve halktan birçok kişinin de militanlarla birlikte poz verdiği görülüyordu.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATILDI

Başkentte bunlar yaşanırken, Nangarhar kentinde bir patlama meydana geldi. Reuters, Taliban militanları ve askerlerin toplandığı alanda infilak ettirilen bomba yüklü aracın en az 26 can kaybına neden olduğunu bildiriyor.



Yaralılar hastaneye taşındı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kendi haber ajansından bir açıklama yapan terör örgütü DAEŞ, saldırıyı üstlendi.

Taliban'ın bu yılın ilk beş ayında gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce kişi öldü.