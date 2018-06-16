banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
İş kazası: Bir ağır yaralı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
2 güvenlik tutuklandı, 1 güvenlik aranıyor
DİYETİSYENİ DARP EDENLER TUTUKLANDI
Surlar içinde bıçaklar konuştu
SURLAR İÇİNDE BIÇAKLAR KONUŞTU
banner282
Flaş Haber
Ölümlü iş kazası
Kapat

Bombalı araç saldırısını DAEŞ üstlendi!

Afganistan'da Ramazan Bayramı ateşkes hükümet tarafından uzatıldı, hapisteki Taliban  militanları serbest bırakılıyor.

Bombalı araç saldırısını DAEŞ üstlendi!

Afganistan'da Ramazan Bayramı ateşkes hükümet tarafından uzatıldı, hapisteki Taliban  militanları serbest bırakılıyor.

16 Haziran 2018 Cumartesi 23:54
Bombalı araç saldırısını DAEŞ üstlendi!

Bombalı araç saldırısını DAEŞ üstlendi! Onlarca ölü ve yaralı var

Afganistan'da Ramazan Bayramı ateşkes hükümet tarafından uzatıldı, hapisteki Taliban  militanları serbest bırakılıyor. Bugün çiçeklerle başkent Kabil'e inen Taliban militanları İçişleri Bakanı'yla görüştü. Silahsız militanlar, 18 yıl sonra geldikleri başkentte selfie çekti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, militanların Afgan askerlerine çiçek verdiği yer aldı.

Başkentte bunlar yaşanırken Nangarhar'da Taliban militanları ve askerlerin toplandığı alanda bir patlama meydana geldi. En az 26 kişinin öldüğü bildiriliyor. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti kabil'de  bugün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Veys Ahmed Barmak, silahsız taliban  militanlarıyla Kabil'de görüştü. Kabil yönetimi, saatler sonra Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkes'in uzatıldığını duyurdu. Hapisteki 46 Taliban militanı serbest bırakıldı.

Yıllardır Afganistan'ı kan gölüne çeviren terör örgütü Taliban, ilk kez Ramazan Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmişti. Taliban'ın ateşkesine karşı Afgan yönetimi de süresi belirli bir adım atmıştı.

banner277
Reuters haber ajansı, ülkede bugüne kadar yaşanan en barışçıl bayramda onlarca silahsız Taliban militanının başkentte selfie çektiğini bildiriyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde militanların Afgan askerlerine çiçek verdiği yer aldı. Ayrıca Kabil'de trafiğin kilitlendiği ve halktan birçok kişinin de militanlarla birlikte poz verdiği görülüyordu.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATILDI

Başkentte bunlar yaşanırken, Nangarhar kentinde bir patlama meydana geldi. Reuters, Taliban militanları ve askerlerin toplandığı alanda infilak ettirilen bomba yüklü aracın en az 26 can kaybına neden olduğunu bildiriyor.

Yaralılar hastaneye taşındı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kendi haber ajansından bir açıklama yapan terör örgütü DAEŞ, saldırıyı üstlendi.

Taliban'ın bu yılın ilk beş ayında gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce kişi öldü.

banner288
Son Güncelleme: 17.06.2018 00:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Messi penaltı kaçırdı!
Messi penaltı kaçırdı!
Okyanus dalgaları Antarktika buz sahanlığının çökmesini hızlandırıyor
Okyanus dalgaları Antarktika buz sahanlığının çökmesini hızlandırıyor
Belçika'da terör saldırısı uyarısı
Belçika'da terör saldırısı uyarısı
Almanya'da İlkay Gündoğan'ın Aracına Saldırı
Almanya'da İlkay Gündoğan'ın Aracına Saldırı
Avusturya’dan Ab Dışında Sığınmacı Merkezi Önerisi
Avusturya’dan Ab Dışında Sığınmacı Merkezi Önerisi
İnsanlardan Korkan Hayvanlar Gece Ortaya Çıkıyor
İnsanlardan Korkan Hayvanlar Gece Ortaya Çıkıyor
İskoçya'da 109 Yıllık Mackıntosh Binası Yandı
İskoçya'da 109 Yıllık Mackıntosh Binası Yandı
Uluslararası Hudeyde havalimanı Husilerden kurtarıldı
Uluslararası Hudeyde havalimanı Husilerden kurtarıldı
ABD sınırında yaklaşık 2 bin çocuk ailesinden ayrı düştü
ABD sınırında yaklaşık 2 bin çocuk ailesinden ayrı düştü
AB'den Comcast'in Sky'ı satın almasına onay
AB'den Comcast'in Sky'ı satın almasına onay

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim