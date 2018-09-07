Bolsonaro'nun Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Brezilya'da dün bıçaklı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saldırının ardından devlet başkanı adayına acil müdahalede bulunan doktor Luiz Henrique Borsato, Bolsonaro'nun hayati tehlikesinin devam ettiğini ve 7 gün yoğun bakımda kalacağını açıkladı.

Borsato, iç kanamayı durdurmak için ilk etapta 2 saatlik bir cerrahi müdahalede bulunduklarını, bağırsaklarda oluşan tahribat için daha sonra ikinci bir ameliyatın gerekli olacağını kaydetti.

Sosyal Liberal Parti (PSL) Temsilciler Meclisi üyesi eski subay Bolsonaro, dün seçim kampanyası için Juiz de Fora kentinde katıldığı bir programda karnından bıçaklanmıştı.

Bolsonaro, yolsuzluk ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri sayesinde seçim anketlerinde eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ardından en popüler ikinci aday haline geldi.

Bolsonaro'nun seçim ortağı, Brezilya Emeğin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao da Brezilya'nın yolsuzluk sorununun çözülmesi için ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiğini savunan yorumlarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

