banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93867
ALTIN
243.516
DOLAR
6.2745
STERLİN
8.0826
EURO
7.3518
Döviz kurları sabitlendi
DÖVİZ KURLARI SABİTLENDİ
Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı
LEFKOŞA'DA HELİKOPTER İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATI
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması
1700 ADET UYUŞTURUCU HAP SORUŞTURMASI
Firar eden iki mahkum kısa sürede yakalandı
FİRAR EDEN İKİ MAHKUM KISA...
banner282

Bolivyalı 118 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı kişisi olabilir

Bolivyalı 118 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı kişisi olabilir

28 Ağustos 2018 Salı 14:49
Bolivyalı 118 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı kişisi olabilir

Bolivya’da 118 yaşını doldurmak üzere olan Julia Flores Colque’nin dünyanın en yaşlı insanı olduğu sanılıyor.

Sacaba bölgesinde ikamet eden Flores Colque’nin, nisan ayında hayata gözlerini yuman 4 Ağustos 1900 doğumlu Japon kadın Nabi Tajima’nın ölümünün ardından dünyanın en yaşlı insanı olabileceği belirtiliyor.

Kimlik kartında doğum tarihi 26 Ekim 1900 olan Colque, ilerleyen yaşına rağmen gitar çalmaya devam ediyor ve kendisini ziyarete gelenlere Keçuva dilinde şarkılar söylüyor.

Sacaba Belediyesi, 117 yaşını 10 ay geçen Flores Colque'u "yaşayan miras" olarak nitelendiriyor.

Guinness Dünya Rekorları, Colque adına başvuru yapılmadığını açıkladı.

Hiç evlenmemiş olan ve çocuğu bulunmayan Colque, iki dünya savaşına ve ülkesi Bolivya'daki devrimlere tanıklık etti.

 

Son Güncelleme: 28.08.2018 18:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisinden 'İdlib' açıklaması
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisinden 'İdlib' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Litvanya'da Türk şehitliğine ziyaret
Çavuşoğlu'ndan Litvanya'da Türk şehitliğine ziyaret
Rusya Devlet Başkanı Putin 15 generali görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin 15 generali görevden aldı
120 Bin Yılın En Sıcak Günlerini Yaşadık
120 Bin Yılın En Sıcak Günlerini Yaşadık
Avusturya’da Mültecilere Yönelik Çıraklık Eğitiminin Yasaklanması...
Avusturya’da Mültecilere Yönelik Çıraklık Eğitiminin Yasaklanması...
AB'den Trump'a uyarı…
AB'den Trump'a uyarı…
Çin İki Çocuk Sınırını Kaldırmaya Hazırlanıyor...
Çin İki Çocuk Sınırını Kaldırmaya Hazırlanıyor...
“İdrarda Protein Kaçağı Böbrek Yetmezliğine Sebep Oluyor“
“İdrarda Protein Kaçağı Böbrek Yetmezliğine Sebep Oluyor“
İspanya'da “Sarı Kurdele“ Gerilimi
İspanya'da “Sarı Kurdele“ Gerilimi
Nestle'nin Starbucks'la Yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık Anlaşma Tamamlandı
Nestle'nin Starbucks'la Yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık Anlaşma Tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim