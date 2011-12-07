BOLİVYADA PİRANA SALDIRISI

Bolivya'nın kuzeydoğusunda, et yiyen piranalarla dolu nehre atlayan bir kişi balıklara yem oldu.

Olay, başkent La Paz'ın 640 kilometre kuzeyindeki Rosario del Yata kasabası yakınlarında geçtiğimiz Perşembe günü meydana geldi. Guayaremerin kenti polis yetkilisi Daniel Cayaya, bindiği kanodan nehre atlayan şahsın 18 yaşında olduğunu ve aşırı alkol aldığını belirtti. Cayaya, ağır yaralanan ve kan kaybeden gencin hayatını kaybettiğini belirtti.

Güney Amerika'daki akarsularda yaşayan ve sert dişleriyle dikkat çeken piranaların 4 - 5 türünün insanlar için tehlikeli olduğu kaydediliyor.