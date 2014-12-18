Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Boko Haram Nijerya'da 200 Kişiyi Kaçırdı

Nijerya'nın kuzeydoğu eyaleti Borno'da bir köyden en az 200 kişinin Boko Haram örgütü tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Boko Haram Nijerya'da 200 Kişiyi Kaçırdı

Nijerya'nın kuzeydoğu eyaleti Borno'da bir köyden en az 200 kişinin Boko Haram örgütü tarafından kaçırıldığı bildirildi.

18 Aralık 2014 Perşembe 13:00
Boko Haram Nijerya'da 200 Kişiyi Kaçırdı
banner238

Nijerya'nın kuzeydoğu eyaleti Borno'da bir köyden en az 200 kişinin Boko Haram örgütü tarafından kaçırıldığı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan halk tarafından oluşturulan görev gücü sözcüsü Jubrin Gunda, "İsyancılar, Bintiri köyünü basarak, aralarında kadınların da bulunduğu 200'den fazla kişiyi kaçırdı" dedi.

Boko Haram örgütü tarafından nisan ayında Borno'nun Chibok kasabasında bir öğrenci yurdundan kaçırılan 200'den fazla kız çocuğunun hala isyancıların elinde olduğu belirtiliyor.

Boko Haram militanlarının, ülkenin kuzeyinde sadece kasım ayında düzenlediği saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Örgütün son beş yıldır düzenlediği saldırılarda çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 13 bin kişi yaşamını yitirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim