Boko Haram Nijerya'da 200 Kişiyi Kaçırdı

Nijerya'nın kuzeydoğu eyaleti Borno'da bir köyden en az 200 kişinin Boko Haram örgütü tarafından kaçırıldığı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan halk tarafından oluşturulan görev gücü sözcüsü Jubrin Gunda, "İsyancılar, Bintiri köyünü basarak, aralarında kadınların da bulunduğu 200'den fazla kişiyi kaçırdı" dedi.

Boko Haram örgütü tarafından nisan ayında Borno'nun Chibok kasabasında bir öğrenci yurdundan kaçırılan 200'den fazla kız çocuğunun hala isyancıların elinde olduğu belirtiliyor.

Boko Haram militanlarının, ülkenin kuzeyinde sadece kasım ayında düzenlediği saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Örgütün son beş yıldır düzenlediği saldırılarda çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 13 bin kişi yaşamını yitirdi.