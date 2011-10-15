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Boğaztepe'de 50 gence arsa

Konut Edindirme Yasası kapsamında hak sahibi gençlere kırsal kesim arsası dağıtımları devam ediyor

Boğaztepe'de 50 gence arsa

Konut Edindirme Yasası kapsamında hak sahibi gençlere kırsal kesim arsası dağıtımları devam ediyor

15 Ekim 2011 Cumartesi 09:28
Boğaztepe'de 50 gence arsa
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Konut Edindirme Yasası kapsamında hak sahibi gençlere kırsal kesim arsası dağıtımları devam ediyor.

Bu çerçevede İskele ilçesine bağlı Boğaztepe köyünde 50 gence arsaları düzenlenen törenle verildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Boğaztepe’de gerçekleştirilen arsa dağıtım törenine Başbakan İrsen Küçük, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile İskele Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun katıldı.

ÖZGÜÇ

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı yapan Boğaztepe Muhtarı Özgül Özgüç, köyde gerçekleştirilen arsa dağıtımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ORUN

İskele Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun da konuşmasında, belediye olarak Boğaztepe’ye önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Bu yatırımların sadece Boğaztepeliler için değil tüm köylerin yaşam kalitesini artırmak ve gelişmesini sağlamak olduğunu kaydeden Orun, bu çerçevede İskele beldesinin uzun süre hasret olduğu açık pazarın da her Cuma günü iskele Ecevit Meydanı’nda kurulacağını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, Boğaztepeliler’e daha önceden verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve gençlerin kendi köylerinde, ailelerinin yanında kök salmaları için çalıştıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, Boğaztepe’nin yapılan yatırımlarla çok daha önemli bir köy olacağını kaydetti.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de, Ulusal Birlik Partisi’nin altyapıya büyük önem verdiğini vurguladı.

Gazimağusa’dan Bafra’ya kadar olan yolun çift şerit olacağını kaydeden Küçük, köylerdeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını belirtti.
Partinin programlarından biri olan arsa dağıtımlarının devam ettiğini belirten Küçük, böylelikle gençlerin kendi köylerinde, ailelerin yanında ev sahibi olabileceklerini ve köy nüfusunun gelişeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından hak sahibi 50 gence, kırsal kesim arsası hak sahipliği belgeleri kura usulü ile verildi.

Son Güncelleme: 15.10.2011 09:28
Anahtar Kelimeler:
BelediyeGençBoğaztepeArsa
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