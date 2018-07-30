Boğa Güreşindeki Kan Donduran Görüntüler Sosyal Medyada Olay Oldu

Kan donduran görüntüler sosyal medyada olay oldu. Boğa tarafından önce çırılçıplak soyulan adam, daha sonra korkunç boynuz darbelerine maruz kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayılan kan donduran görüntüler olay oldu. Boğa güreşi sırasında, bir kişinin kızgın boğa tarafından defalarca boynuz darbelerine maruz kalması amatör kameralara anbean yansıdı.

BOYNUZ DARBELERİYLE YERDEN YERE VURDU

Ağır boynuz darbeleri alan adamın kıyafetleri boğanın boynuzuna takılarak üzerinden çıktı. Çırılçıplak bir şekilde yere düşen adam kalkmaya çalıştığı esnada boğa yeniden boynuz darbeleri vurarak adamı perişan etti. Adamın sağlık durumu hakkında bir bilgi bulunmazken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı