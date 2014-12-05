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Boeing, Uçak Siparişlerinde Airbus'ı Geçti

Airbus, bu yıl kasım ayı sonuna kadar geçen sürede bin 31 uçak siparişi aldığını duyurdu. Airbus'ın ezeli rakibi Boeing ise yılbaşından aralık ayı başına kadar bin 274 uçak siparişi aldı.

Boeing, Uçak Siparişlerinde Airbus'ı Geçti

Airbus, bu yıl kasım ayı sonuna kadar geçen sürede bin 31 uçak siparişi aldığını duyurdu. Airbus'ın ezeli rakibi Boeing ise yılbaşından aralık ayı başına kadar bin 274 uçak siparişi aldı.

05 Aralık 2014 Cuma 16:05
Boeing, Uçak Siparişlerinde Airbus'ı Geçti
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Airbus, bu yıl kasım ayı sonuna kadar geçen sürede bin 31 uçak siparişi aldığını duyurdu. Airbus'ın ezeli rakibi Boeing ise yılbaşından aralık ayı başına kadar bin 274 uçak siparişi aldı.

İki gruptan yapılan açıklamalara göre yıl içinde yapılan uçak teslimatı açısından da Boeing ilk sırada geliyor. Boeing, yıl içinde 647 açık teslimatı yaparken, Airbus'ın teslim ettiği uçak sayısı 554'de kaldı.

Airbus, kasım ayında aldığı 249 uçak siparişiyle Boeing ile arasındaki farkı biraz da olsa kapatırken, Airbus kasım ayında 25'i A350-900, 25'i A330 olmak üzere toplam 50 uzun menzilli uçak sipariş aldı.

Son siparişlerle Airbus'ın en fazla güvendiği A350 tipi uçak satışları 778'e ulaştı. Şu ana kadar 41 havayolu şirketi, A350 için için sipariş verdi.

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