Böcekler eski modeli canlı canlı yedi!

Sağlık görevlilerinin, eski modelin kaldığı huzurevi hakkında soruşturma açmadığı iddia edildi.

Uyuz böcekleri 0,4mm'dir. Uyuz böcekleri çok minik oldukları için mikroskop ile görülebilmektedirler. Uyuz böceğinin rengi sarıdır, bacakları kısadır ve bacaklarının dış kısmı kıllı yapıdadır. 8 adet bacağı mevcuttur. Uyuz böceği deri altına girdikten sonra yumurta bırakıp üremeye çoğalmaya balarlar. Uyuz böceği insan derinse tüneller halinde yerleşip çoğalabilen delikler, yaralar ve kabarcıklar oluşturan parazitlerdir. Uyuz böceği yumurtlamaya başladıktan iki hafta sonra belirtilerini vermeye başlar. Böyle bir durum karşısında mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Uyuz böceği ısırması durumunda insanlarda ve diğer canlılarda şiddetli bir kaşıntı hissi oluşturur. Deri altına yerleştiği için deri altında yaşamaya devam ederler. Sürekli deri altında hareketli oldukları için kaşıntıya neden olurlar. Dişilerine oranla erkek olan uyuz böcekleri daha iri yapıdadırlar.