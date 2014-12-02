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Bm'nin Suriyeli Sığınmacılara Gıda Yardımını Durdurması

Uluslararası insani yardım kuruluşu "Açlığa Karşı Eylem", Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın Suriyeli sığınmacılara yapılan gıda yardımını durdurmasını, "Kışın gelmesine çok yakın bir süre kala çok endişe verici bir durum" olarak değerlendirdi.

Bm'nin Suriyeli Sığınmacılara Gıda Yardımını Durdurması

Uluslararası insani yardım kuruluşu "Açlığa Karşı Eylem", Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın Suriyeli sığınmacılara yapılan gıda yardımını durdurmasını, "Kışın gelmesine çok yakın bir süre kala çok endişe verici bir durum" olarak değerlendirdi.

02 Aralık 2014 Salı 08:19
Bm'nin Suriyeli Sığınmacılara Gıda Yardımını Durdurması
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM KURULUŞU "AÇLIĞA KARŞI EYLEM":

"BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIK VE GIDA GÜVENSİZLİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA GIDA YARDIMINA MUHTAÇ İNSANLARIN SAYISI 10 MİLYONU BULACAKTIR"

Uluslararası insani yardım kuruluşu "Açlığa Karşı Eylem", Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın Suriyeli sığınmacılara yapılan gıda yardımını durdurmasını, "Kışın gelmesine çok yakın bir süre kala çok endişe verici bir durum" olarak değerlendirdi.

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, "Bu karar, üzüntü verici bir şekilde, bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü insani yardım kuruluşları uzun zamandır finansman eksikliği uyarısında bulunuyordu. BM'ye göre 2014 yılında gıda yardımına ihtiyacı olanların sadece yüzde 51'inin gereksinimleri karşılandı. Eğer kesintiler devam ederse bundan etkilenecek sığınmacı sayısı artacaktır" denildi.

Son 4 yılda 3,2 milyon Suriyelinin komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını ve az ya da çok hepsinin insani yardıma muhtaç olduğu bildirilen uluslararası insani yardım kuruluşunun açıklamasında, "Bölgedeki istikrarsızlık ve gıda güvensizliği göz önüne alındığında gıda yardımına muhtaç insanların sayısı 10 milyonu bulacaktır" uyarısında bulunuldu.

"Açlığa karşı Eylem"in Ortadoğu sorumlusu Jean Raphael Poitou da BM Dünya Gıda Programı ile yürüttükleri Lübnan'daki 190 bin kişiye yapılan gıda yardımının yapılan kesintilerden olumsuz etkileneceğini belirterek "Bu tür kesintilerin daha çok yardıma en fazla ihtiyaç duyanları etkileyeceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Insani Yardım Kuruluşu
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