BM'nin bu ayki gündemi yoğun.

GÜVENLİK KONSEYİ'NİN GÜNDEMİNDE FİLİSTİN, ORTADOĞU İLE LİBYA VE SOMALİ GİBİ AFRİKA MESELELERİ YER ALIYOR

KIBRISLI LİDERLERİN AY SONUNDA BM'YE GELMELERİ BEKLENİRKEN KONSEY SEÇİMLERİ DE YİNE EKİM'DE YAPILACAK

Birleşmiş Milletler, 5 Ekim 11 (T.A.K): BM Güvenlik Konseyi'nin bu ayki yoğun gündeminde Filistin, Ortadoğu ile Libya ve Somali gibi Afrika meseleleri yer alıyor.

Konsey'in dönem başkanlığının Nijerya'ya geçmesi dolayısıyla Nijerya'nın BM Daimi Temsilcisi Joy Ogwu bugün basın toplantısı düzenleyerek Konsey'in gündemindeki konularla ilgili bilgi verdi.

Ogwu, Filistin'in BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusuyla ilgili bir soru üzerine, BM Güvenlik Konseyi'nin uzmanlar seviyesindeki toplantılarının devam ettiğini belirterek Konsey'in bu konudaki en yakın

toplantısını Cuma günü yapacağını, bu toplantıların basına kapalı yapılmaya devam edeceğini bildirdi.

NİJERYA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Nijerya'nın Filistin'e destek verip vermediğinin sorulması üzerine, Ogwu, Nijerya hükümetinin 1984 yılında Filistin'i tanıdığına işaret ederek iki devletli çözümü desteklediklerini söyledi. Ogwu bu kapsamda

Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu da Filistin halkının meşru bir emeli olarak değerlendirdiklerini, Konsey'de ileride yapılacak bir oylama durumunda ise Nijerya'nın ''sorumlulukları çerçevesinde

oyunu kullanacağını'' bildirdi.

Ogwu başka bir soru üzerine, şu an için Suriye karar tasarısı üzerindeki oylamanın bugün geç saatlerde yapılmasının beklendiğini ifade etti.

DİĞER KONULAR

Konsey'in yoğun gündemi dışında KKTC lideri Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın da bu ay sonunda iki günlüğüne Genel Sekreter Ban Ki-mun ile üçlü görüşme yapmaları için

BM'ye gelmeleri bekleniyor.

Ayrıca yine bu ay 21 Ekim'de BM Genel Kurulu'nda, 2012 yılında Konsey'in yeni geçici 5 üyesinin seçimi de yapılacak.