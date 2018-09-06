Bmgk\'nin Daimi Olmayan 10 Üyesinden İdlib Uyarısı





POLONYA\'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ JOANNA WRONECKA: "SURİYE\'NİN İDLİB İLİNDEKİ ASKERİ OPERASYONLARIN BÜYÜK İNSANİ FELAKETTE YOL AÇMASINDAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"Bşrleşmiş Milletler, 6 Eylül 18 : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi olmayan 10 üyesi (E-10), Suriye\'nin İdlib ilindeki durumun "derin bir endişe kaynağı" olduğunu belirterek, krize çözüm çağrısı yaptı.E-10 grubunun dönem başkanlığını üstlenen Polonya\'nın BM Daimi Temsilcisi JoannaWronecka, grubun diğer üyeleri Kuveyt, Kazakistan, Hollanda, İsveç, Bolivya, Peru, Fildişi Sahilleri, EkvadorGinesi ve Etiyopya\'nın temsilcileri ile gazetecilerin karşısına çıktı.Grubun dün İdlib konusunda bir toplantı yaptığını anımsatan Wronecka, "Suriye\'nin İdlib ilindeki askeri operasyonların yol açacağı büyük insani felaketten dolayı derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.Bölgedeki aktörleri İdlib\'te çözüm bulmaya davet ettiklerini dile getiren Wronecka, uluslararası insani hukuk ve insan hakları yasalarına saygı çağrısı yaptıklarını aktardı.BMGK\'nın daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin\'in (P-5) yanı sıra, 10 diğer ülke de (E-10) konseye 2 yıllığına seçiliyor.(AA/ÖZ/ŞEB)