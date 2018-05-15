BMGK'nin 10 üyesinden Guterres'e Filistin mektubu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15 üyesinden 10'u, BM Genel Sekreteri AntonioGuterres'e mektup göndererek konseyin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın arkasında durmasını istedi.

Çin, Fransa, Bolivya, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kazakistan, Kuveyt, Hollanda, Peru ve İsveç, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail ordusunun Gazze sınırındaki protestolara müdahalesinde 59 kişinin şehit olmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi.

ABD'nin çekimser kalmasıyla 2016 yılında kabul edilen İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden BMGK kararının uygulanmamasından derin endişe duyulduğu vurgulanan mektupta, "Güvenlik Konseyi kararlarının arkasında durmalı ve bu kararların anlamlı olduğunu tesis etmeli; aksi takdirde uluslararası sistemin güvenilirliğini tehlikeye atarız." ifadesine yer verildi.

Konseyin 10 üyesi mektupta, ayrıca Guterres'ten bu kararın uygulanmasına ilişkin her üç ayda BMGK'ya sunduğu raporları yazılı olarak teslim etmesi talebinde bulundu.

BMGK'de İsrail'e kalkan olan veto yetkisine sahip ABD'nin 23 Aralık 2016'da Güvenlik Konseyinde çekimser kalması üzerine İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar kabul edilmişti.

