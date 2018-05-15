Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102533
ALTIN
185.094
DOLAR
4.3883
STERLİN
5.9406
EURO
5.2345
Acelece ve acemice
ACELECE VE ACEMİCE
Seçimler yenilenecek mi?
SEÇİMLER YENİLENECEK Mİ?
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Genç yaşta hayatını kaybetti
GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
banner256
Flaş Haber
Seçimler yenilenecek mi?
Kapat

BMGK'nin 10 üyesinden Guterres'e Filistin mektubu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15 üyesinden 10'u, BM Genel Sekreteri AntonioGuterres'e mektup göndererek konseyin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın arkasında durmasını istedi.

BMGK'nin 10 üyesinden Guterres'e Filistin mektubu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15 üyesinden 10'u, BM Genel Sekreteri AntonioGuterres'e mektup göndererek konseyin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın arkasında durmasını istedi.

15 Mayıs 2018 Salı 06:57
BMGK'nin 10 üyesinden Guterres'e Filistin mektubu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15 üyesinden 10'u, BM Genel Sekreteri AntonioGuterres'e mektup göndererek konseyin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın arkasında durmasını istedi.

Çin, Fransa, Bolivya, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kazakistan, Kuveyt, Hollanda, Peru ve İsveç, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail ordusunun Gazze sınırındaki protestolara müdahalesinde 59 kişinin şehit olmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi.

banner277
ABD'nin çekimser kalmasıyla 2016 yılında kabul edilen İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden BMGK kararının uygulanmamasından derin endişe duyulduğu vurgulanan mektupta, "Güvenlik Konseyi kararlarının arkasında durmalı ve bu kararların anlamlı olduğunu tesis etmeli; aksi takdirde uluslararası sistemin güvenilirliğini tehlikeye atarız." ifadesine yer verildi.

Konseyin 10 üyesi mektupta, ayrıca Guterres'ten bu kararın uygulanmasına ilişkin her üç ayda BMGK'ya sunduğu raporları yazılı olarak teslim etmesi talebinde bulundu.

BMGK'de İsrail'e kalkan olan veto yetkisine sahip ABD'nin 23 Aralık 2016'da Güvenlik Konseyinde çekimser kalması üzerine İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar kabul edilmişti.
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 10:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Cıa Başkanından Gazze Tepkisi
Eski Cıa Başkanından Gazze Tepkisi
Afrika Birliğinden İsrail’e Kınama
Afrika Birliğinden İsrail’e Kınama
Gazze'de Filistinli bir bebek şehit oldu
Gazze'de Filistinli bir bebek şehit oldu
Macron, Abbas ve Abdullah ile görüştü
Macron, Abbas ve Abdullah ile görüştü
Türkiye'den Kudüs için çok yönlü girişim
Türkiye'den Kudüs için çok yönlü girişim
Irak'ta Sadr'dan “Maliki ve Haşdi Şabi'yi“ saf dışı bırakma mesajı
Irak'ta Sadr'dan “Maliki ve Haşdi Şabi'yi“ saf dışı bırakma mesajı
New York'ta “Kudüs“ protestosu
New York'ta “Kudüs“ protestosu
İtalya'da hükümet müzakereleri sürüyor
İtalya'da hükümet müzakereleri sürüyor
Mısır'daki hastaneler Gazzeli yaralılara kapılarını açıyor
Mısır'daki hastaneler Gazzeli yaralılara kapılarını açıyor
Trump'ın eşi Melania ameliyat oldu
Trump'ın eşi Melania ameliyat oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim