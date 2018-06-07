banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97214
ALTIN
190.550
DOLAR
4.5649
STERLİN
6.1434
EURO
5.3944
Ortaöğretimde karne günü...
YAZ TATİLİ BAŞLADI
Kaymakamlık soruşturma başlattı!
KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!
Satıcılar ve alıcılar yakalandı
SATICILAR VE ALICILAR YAKALANDI
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
banner282

BMGK'den Libya'ya Aralık'ta seçim çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki ''mevcut siyasi ve güvenlik durumunun sürdürülebilir olmadığı'' uyarısında bulunarak, aralık ayında devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi çağrısı yaptı.

BMGK'den Libya'ya Aralık'ta seçim çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki ''mevcut siyasi ve güvenlik durumunun sürdürülebilir olmadığı'' uyarısında bulunarak, aralık ayında devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi çağrısı yaptı.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:22
BMGK'den Libya'ya Aralık'ta seçim çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki ''mevcut siyasi ve güvenlik durumunun sürdürülebilir olmadığı'' uyarısında bulunarak, aralık ayında devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi tarafından onaylanan ortak açıklamada, aralık ayında yapılması istenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin, ülkeye barış ve istikrar getirilmesi konusunda önemli bir adım olacağına dikkat çekildi.

Libya'da tarafların güvenilir ve barışçıl seçimler düzenlenebilmesi için BM ile yapıcı çalışma yürütme konusunda kararlılık göstermesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, ülkedeki ''mevcut siyasi ve güvenlik durumu sürdürülebilir olmadığı'' uyarısı yapıldı. Açıklamada, istikrarın sağlanabilmesi için aralık ayında güvenilir, kapsayıcı ve barışçıl seçimler düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Libya'nın doğusundaki Derna'da nisan ayından bu yana devam eden çatışmalardan ve insani durumdan endişe duyulduğu belirtildi ve taraflara itidal çağrısı yapıldı.

banner277
LİBYA'DAKİ SİYASİ İSTİKRARSIZLIK

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Eylül 2017'de sunduğu üç aşamalı eylem planına göre, ülkede 2018 sona ermeden devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyor. Devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığı konuşulan isimler arasında Hafter de yer alıyor.

banner288
Son Güncelleme: 07.06.2018 11:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB, İran'daki şirketlerini ABD yaptırımlarından koruyacak
AB, İran'daki şirketlerini ABD yaptırımlarından koruyacak
ABD'nin yörüngede daima astronotları olacak
ABD'nin yörüngede daima astronotları olacak
Filistin'in, uluslararası örgütlere katılması için yeni anlaşmalar imzalandı
Filistin'in, uluslararası örgütlere katılması için yeni anlaşmalar imzalandı
Fınsbury park saldırısının kurbanı sokak iftarıyla anıldı
Fınsbury park saldırısının kurbanı sokak iftarıyla anıldı
İtalya’da güven oylaması gergin geçti
İtalya’da güven oylaması gergin geçti
Londra’da otel yangını
Londra’da otel yangını
Trump'tan Beyaz Saray'da ilk iftar
Trump'tan Beyaz Saray'da ilk iftar
Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunu görüşmelerine karşı gösteriler
Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunu görüşmelerine karşı gösteriler
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan darbeci askerlere ilişkin açıklama
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan darbeci askerlere ilişkin açıklama
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Mürekkep balığından hamile kaldı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim