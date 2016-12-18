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18 Aralık 2016 Pazar 07:09

BMGK'de "Halep İçin BM Gözlemcileri" Tasarısı Oylanacak

BMGK'de 'Halep İçin BM Gözlemcileri' Tasarısı Oylanacak
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Halep'ten tahliyelerin, uluslararası gözlemcilerin denetiminde güvenli bir şekilde yapılması ve sivillerin korunmasını öngören karar tasarısı oylanacak.

BMGK, yerel saatle 10.00'da (TSİ 18.00) Fransa tarafından hazırlanan karar tasarısını görüşmek üzere toplanacak.

Halep'ten tahliyelerin, BM'nin bölgedeki insani yardım çalışanlarının denetiminde güvenli bir şekilde yapılması ve sivillerin korunmasını içeren karar tasarısı BMGK'da oylanacak.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Fransa'nın karar tasarısını Güvenlik Konseyi'ne sunmasının ardından, bu tasarıya destek vereceklerini açıklamış, Rusya'nın, BMGK'da oylanacak bu karar tasarısını da veto etmesi durumunda BM Genel Kurulunda özel bir oturum düzenlenmesi için çalışacaklarını belirtmişti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da sahada gözlemcilerin bulunmasının, yaşanan vahşeti engellemeye yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise Halep'te gözlemcilerin görevlendirilmesinin haftalar süreceğini söylemişti.

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