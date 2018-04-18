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BMGK'de ABD İle Rusya Arasında “Rakka“ Atışması

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki Rakka operasyonunu eleştirerek, 

BMGK'de ABD İle Rusya Arasında “Rakka“ Atışması

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki Rakka operasyonunu eleştirerek, 

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:12
BMGK'de ABD İle Rusya Arasında “Rakka“ Atışması
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki Rakka operasyonunu eleştirerek, "Rakka harabeye dönüştü, tek bir bina ayakta değil. Enkazın altında hala binlerce ceset gömülü, cesetlerden dağ oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor." dedi.

Doğu Guta'daki insani durum ve Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımı konusundaki şüpheler nedeniyle üzerinde baskılar artan Rusya, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun geçen yıl Rakka'daki operasyonunu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) toplantı talep etti.

Toplantıdaki konuşmasında, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka operasyonunu eleştiren Nebenzia, geçen yıl bu bölgede neler yaşandığını kimsenin bilmediğini ve Rusya'nın baskısı üzerine önceki günlerde insani durumu değerlendirmek üzere BM'nin Rakka'ya bir ekip gönderdiğini belirtti.

Rakka'nın harabeye dönüştüğünü, tek bir binanın bile ayakta olmadığını dile getiren Nebenzia, "Enkazın altında hala binlerce ceset gömülü, cesetlerden dağ oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor. Elektrik, su ve temel ihtiyaçlar için servisler yok. Tek bir okul değil, tek bir hastane kullanılmıyor." diye konuştu.

Nebenzia, siyasi sürece geri dönülmesi için de ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki kimyasal silah saldırısına cevap olarak geçen cuma düzenlediği hava saldırılarına atıfta bulunarak, "İlk olarak yarattığınız hasarı düzeltmeniz gerek." değerlendirmesini yaptı.

Vassily Nebenzia, "Bütün olanlardan sonra Batılı troykanın isteğiyle Suriyeli yetkililerin siyasi süreci görüşme konusunda istekli olması çok zor." diyerek sözlerini tamamladı.

"İNSANİ YARDIM KONVOYLARI HER ZAMAN RAKKA'YA GELEBİLİR"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kelley Currie ise Rusya'nın Rakka'ya yönelik açıklamalarını reddetti.

Rakka'da DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında mahalle mahalle sivillerin tahliye edildiğini söyleyen Currie, "BM'nin insani yardım konvoyları Rakka ve Rukban'a her zaman gelebilir... ABD, Rakka'da insani yardımları desteklemeye hazır. Gecikme, her zaman olduğu gibi Esed rejiminin BM konvoylarının hareket etmesine izin verip vermemesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Rakka'dan mayınların temizlenmesine ilişkin de Rusya'ya yanıt veren Currie, şimdiye kadar savaş kalıntısı 3 bin patlayıcı madde temizlediklerini bildirdi.

Son Güncelleme: 18.04.2018 10:51
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