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25 Aralık 2016 Pazar 07:03

BMGK'da İsrail Tasarısının Kabul Edilmesi

BMGK'da İsrail Tasarısının Kabul Edilmesi
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ESKİ İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI LİVNİ: "NETANYAHU, İSRAİL DEVLETİNİN GELECEĞİNİ İPOTEK ETTİ VE YAHUDİ EVİ PARTİSİ'NDEN BİR KAÇ KOLTUK KARŞILIĞINDA ÜLKENİN GÜVENLİĞİNİ SATTI"

 İsrail eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, "Netanyahu, İsrail devletinin geleceğini ipotek etti ve Yahudi Evi Partisi'nden bir kaç koltuk karşılığında ülkenin güvenliğini sattı"

Livni'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın kabul edilmesinden Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğu bildirildi.

Aralarında Walla'nın da bulunduğu İbranice yayın yapan internet sitelerinde, Livni'nin BMGK'da alınan kararla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Buna göre Livni, kararın alınmasından Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

"Netanyahu, İsrail devletinin geleceğini ipotek etti ve Yahudi Evi Partisi'nden bir kaç koltuk karşılığında ülkenin güvenliğini sattı." ifadesini kullanan Livni'nin, Netanyahu'nun, Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının Knesset'te kabul edilmesinin BMGK'da karar alınmasına sebep olacağını bilmesine rağmen radikal sağa teslim olduğunu söylediği kaydedildi.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından yeniden değerlendirilmişti. BMGK'da yeniden oylama gerçekleştirilmiş, İsrail hükümetinin, Knesset'e sunduğu Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısı, 8 Aralık'ta 51 oya karşı 58 oyla kabul edilmişti.

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