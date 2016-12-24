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24 Aralık 2016 Cumartesi 06:43

BMGK'da İsrail Karar Tasarısı Kabul Edildi

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'in ilk kez çekimser oy kullanılması ile kabul edildi.

BMGK'da İsrail Karar Tasarısı Kabul Edildi
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BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE İSRAİL'İN İŞGALİ ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YASA DIŞI TÜM YERLEŞİM FAALİYETLERİNİ "DERHAL VE TAMAMEN" DURDURMASINI TALEP EDEN KARAR, ABD'NİN İLK DEFA ÇEKİMSER OY KULLANMASININ ARDINDAN KABUL EDİLDİ

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'in ilk kez çekimser oy kullanılması ile kabul edildi.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylandı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.

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Anahtar Kelimeler
BMGKİsrailKarar Tasarısı
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