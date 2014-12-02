BM'den Mısır'a Çağrı

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SÖZCÜSÜ COLVİLLE: "MISIR'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLANMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ BULUNAN SON GELİŞMELERDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

"MISIR HÜKÜMETİNE TÜM MEŞRU BARIŞÇIL TOPLANMA, ÖRGÜTLENME VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKLARINI KULLANIRKEN GÖZALTINA ALINAN KİŞİLERİ ACİLEN SERBEST BIRAKMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'da ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü üzerinde olumsuz etkisi bulunan son gelişmelerden derin endişe duyulduğunu belirterek, meşru toplanma ve ifade özgürlüğü hakkını kullanırken gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, "Mısır'da ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü üzerinde olumsuz etkisi bulunan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" dedi.

Rupert, "Mısır'da gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin işlediği insan hakları ihlalleri hakkında hesap verme mecburiyeti eksikliği nedeniyle endişeliyiz" diye konuştu.

Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yargılandığı yolsuzluk davasında beraat kararı üzerine ülkede düzenlenen gösterilerde en az beş kişinin öldüğünü hatırlatan Rupert, "Ülkedeki yetkililer, güvenlik güçlerinin protesto gösterileri sırasında aşırı güç kullanılmamasını garanti altına almalı ve gösteriler sırasında yaşanan hadiseler ve ölümler hakkında hızlı, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma başlatmalı" ifadesini kullandı.

Rupert, geçen hafta 78 gencin Müslüman Kardeşler üyelerinin organize ettiği izinsiz bir protesto gösterisine katılmak, vatandaşlar arasında korku yaymak ve ulaşımı engelleme suçlarından 2 ila 5 yıl hapse mahkum edildiğini hatırlatarak, "Mısır hükümetine tüm meşru barışçıl toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü haklarını kullanırken gözaltına alınan kişileri acilen serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Mısır toplumunda artan kutuplaşma çok endişe verici" diyen Rupert, "Biz ülkedeki bütün taraflara ulusal diyalog içinde olma çağrısı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca 26 Kasım'da bir örgütün, derneğin ve grubun nasıl bir terörist varlık olarak değerlendirileceğine yönelik Mısır hükümetinin bir yasa tasarısını onayladığını belirten Rupert, "Bu yasa tasarısının uluslararası insan hakları normlarını ve standartlarını karşıladığından emin olunması için yeniden incelenmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Rupert, sivillerin yargılaması için askeri duruşmaların kullanılması hakkındaki kaygılarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ekim ayında yayımladığı kararname sonrasında polis ile birlikte askerin de koruma hizmeti sağladığını, kararname sonrasında en az 16 sivilin askeri mahkemelerde yargılandığını bildirildi.

Askeri mahkemelerin genellikle önemli uluslararası standartlar bakımından yetersiz kaldığını söyleyen Rupert, Mısırlı yetkililere, sivillerin duruşmalarının askeri mahkemelerde gerçekleştirilmemesi çağrısında bulunduklarının altını çizdi.