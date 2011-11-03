BM'den İran'ın başını ağrıtacak rapor

İngiliz Telegraph gazetesi, önümüzdeki hafta yayımlanacak raporda, İran’ın uluslararası yaptırımlara rağmen, yasaklanan tesislerinde nükleer silah geliştirdiği ve test ettiği yönünde bilgiler yer alacağını öne sürdü.

Buna karşın Telegraph, raporda İran'ın nükleer silah ürettiği çıkarımının net bir şekilde ifade edilmeyeceği ancak ortaya konulan veriler ışığında bu sonucun ortaya çıkacağını da ifade etti.

Gazete, "UAEK Başkanı Yukiya Amano’nun, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair kesin bir sonuç çıkarması beklenmiyor ancak Batılı diplomatlar rapordaki gerçeklerin bir başka sonucu mantık dışı kılacağını ifade ediyor" dedi.

Batılı diplomatlara göre, UAEK'nın istihbarat raporları, İranlı mühendislerle yapılan röportajlar ve yerinde denetimlerden elde ettiği kanıtlar, İran'ın enerji üretimine paralel olarak nükleer silah programı da sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Başta ABD olmak üzere Batılı devletler, nükleer programını durdurmayı reddeden İran'ın atom bombası üretmesinden endişe ediyor. İran ise söz konusu programı, enerji üretmek için sürdürdüğünü belirtiyor.

İsrail basını, 8 Kasım'da yayımlanması beklenen raporun, İran'a askeri müdahalede bulunmaya hazırlandığı iddia edilen Tel Aviv'in karar sürecinde de etkili olacağını öne sürüyor.

OBAMA, SARKOZY İLE ANLAŞTI

ABD Başkanı Barack Obama, Cannes'daki G20 zirvesine katılmak için gittiği Cannes'da gazetecilere, İran'a nükleer programı nedeniyle yapılan baskının sürdürülmesi konusundaFransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile anlaştıklarını söyledi.

Obama, Sarkozy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer programı tehdit oluşturmaya devam ediyor. UAEK, önümüzdeki hafta İran'la ilgili raporunu açıklayacak. Yükümlülüklerini yerine getirmesi için İran üzerindeki eşi görülmemiş baskının sürdürülmesi konusunda Başkan Sarkozy ile anlaştık" dedi.