banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
256.693
DOLAR
6.7118
STERLİN
8.6506
EURO
7.8243
Arıklı; “Türkiyeye Hangi Yüzle Gideceksiniz?”
Son Dakika
Arıklı'dan sert tepkiler...
Başbakanlık’ta kriz toplantısı
BAŞBAKANLIK'TA KRİZ TOPLANTISI
Besim:“ Gelin birlikte çalışalım. kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”
BESİM: "GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM..”
Mevlevi’de yangın
MEVLEVİ'DE YANGIN
banner282

BM’den dünyaya kusursuz fırtına uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin İdlib kentinde olası bir askeri çatışmanın önüne geçilmesi için Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a daha fazla zaman verilmesi çağrısında bulundu.

BM’den dünyaya kusursuz fırtına uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin İdlib kentinde olası bir askeri çatışmanın önüne geçilmesi için Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a daha fazla zaman verilmesi çağrısında bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:04
BM’den dünyaya kusursuz fırtına uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin İdlib kentinde olası bir askeri çatışmanın önüne geçilmesi için Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a daha fazla zaman verilmesi çağrısında bulundu.

Mistura, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin İdlib kentinde “kusursuz bir fırtınanın” yaklaşmakta olduğu uyarısında bulundu.

Bölgede yaşanan askeri hareketliliğe dikkati çeken Mistura, buradaki yaklaşan muhtemel bir çatışmanın Suriye’nin sınırlarının dışına taşma potansiyeli olduğuna işaret etti.

Mistura, İdlib’de 2,9 milyon sivilin yaşandığını, bunların 1,4 milyonunun zaten en az bir kez yerinden edildiğini, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin 2,1 milyonunun insani yardımlarla yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.

Aileleri de dahil sadece 10 bin El Nusra ve El Kaide terör örgütü mensubunun bölgede yaşadığını aktaran Mistura, “İdlib genelinde 2,9 milyon insan yaşıyor. Bu nedenle yoğun nüfuslu bölgede ağır silahları kullanmak kaçınılmaz olduğundan, teröristlerle savaşmak için haklı bir gerekçe yok.” dedi.

Mistura, yoğun nüfuslu bölgelerde silahların ayrım gözetmeksizin sistematik olarak kullanılmasının savaş suçu sayılacağı uyarısını yaptı.

İdlib’de kimyasal saldırıların önüne geçilmesinin “hayati” olduğunu vurgulayan Mistura, “Hükümet (Beşşar Esed rejimi) ve El Nusra’nın klor gazını silaha çevirebilme kabiliyetinin farkındayız. Ama insanların konuşmadığı ise sarin gazı.” dedi.

Mistura, Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’a İdlib’de büyük bir askeri çatışmayı önlemek üzere müzakereler yapmaları için daha fazla zaman verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“TÜRKİYE İLE KONUŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib’de askeri gerginliğin tırmandırılmaması ve müzakerelere devam edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sivil halkın daha güvenli bir alana geçici olarak tahliye edilmesini kolaylaştırmak için güvenli bir insani koridor açılması tavsiyesinde bulundu.

Bir soru üzerine Mistura, İdlib’e yakın bir tarihte saldırı yapılacağına dair kendisinin özel bir bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, bölgedeki “en kötü senaryonun” önüne geçilmesi için “iki ana garantör” Türkiye ve Rusya ile istişarelere devam ettiği bilgisini paylaştı.

Mistura, daha önce 11-12 Eylül’de de Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre’nin Cenevre’de yapacağı toplantıların 10-11 Eylül’e alındığını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amanda yenge Türkiye’ye geliyor
Amanda yenge Türkiye’ye geliyor
Iskra Lawrence turuncu bikinisiyle Instagram'ı salladı
Iskra Lawrence turuncu bikinisiyle Instagram'ı salladı
Fransız oyuncu Depardieu’ye cinsel istismardan ön soruşturma
Fransız oyuncu Depardieu’ye cinsel istismardan ön soruşturma
Çin’den ABD’ye sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın…
Çin’den ABD’ye sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın…
Tarihteki en ilginç olaylar!
Tarihteki en ilginç olaylar!
Macron, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor
Macron, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor
Dışişleri Bakanı Muallim: İdlib’de kimyasal saldırı mizanseni için 44 çocuk kaçırıldı
Dışişleri Bakanı Muallim: İdlib’de kimyasal saldırı mizanseni için 44 çocuk kaçırıldı
Filistin'deki öğrenciler güneşin altında ders başı yaptı
Filistin'deki öğrenciler güneşin altında ders başı yaptı
Imf’den, Arjantin'in 50 Milyar Dolarlık Kredinin Hızlandırılması Talebine Yeşil Işık
Imf’den, Arjantin'in 50 Milyar Dolarlık Kredinin Hızlandırılması Talebine Yeşil Işık
Birleşmiş Milletler’den yeni İdlib çağrısı: siviller tahliye edilsin
Birleşmiş Milletler’den yeni İdlib çağrısı: siviller tahliye edilsin

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim