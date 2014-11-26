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BM'den ABD'ye Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, ABD'de Michael Brown'ı öldüren polis memuru Darren Wilson'un yargılanmamasına yönelik jüri kararı üzerine çıkan olayların ardından "ABD'ye itidal ve kurumsallaşmış ayrımcılığın kökünü kazımak için kararlı çaba gösterme" çağrısı yaptı.

BM'den ABD'ye Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, ABD'de Michael Brown'ı öldüren polis memuru Darren Wilson'un yargılanmamasına yönelik jüri kararı üzerine çıkan olayların ardından "ABD'ye itidal ve kurumsallaşmış ayrımcılığın kökünü kazımak için kararlı çaba gösterme" çağrısı yaptı.

26 Kasım 2014 Çarşamba 14:54
BM'den ABD'ye Çağrı
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BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ ZEİD, ABD'YE “İTİDAL VE KURUMSALLAŞMIŞ AYRIMCILIĞIN KÖKÜNÜ KAZIMAK İÇİN KARARLI ÇABA” ÇAĞRISINDA BULUNDU

 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, ABD'de Michael Brown'ı öldüren polis memuru Darren Wilson'un yargılanmamasına yönelik jüri kararı üzerine çıkan olayların ardından "ABD'ye itidal ve kurumsallaşmış ayrımcılığın kökünü kazımak için kararlı çaba gösterme" çağrısı yaptı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada Zeyd, Wilson'un yargılanmamasına yönelik kararın protesto, yağma ve kundaklamalara yol açtığını ifade ederek, protestoculara şiddet olaylarından uzak durmaları çağrısında bulundu.

"Jürinin mevcut kanıtlar doğrultusunda aldığı kararın gerekçesini bilmeden mahkeme kararının uluslararası insan hakları hukukuna uygunluğu hakkında yorum yapabilecek durumda değilim" diyen Zeyd, herkesin mahkeme kararıyla hemfikir olmadığını göstermeye hakkı olduğunu ancak kimsenin başkalarına ve çevreye zarar vermemesi gerektiğini ifade etti.
     
Zeyd, "Polis memurlarıyla karşılaştıkları olaylarda öldürülen çok sayıda genç Afrikalı Amerikalının olması, ABD'deki cezaevlerinde orantısız sayıda Afrikalı Amerikalının yatması ve idam edilmeyi bekleyen çok sayıda Afrikalı Amerikalının bulunmasından derin endişe duyuyorum" ifadesini kullandı.

"ABD'de en azından toplumun bazı sektörleri arasında, adalet ve hukuk sistemlerine karşı derin güven eksikliği olduğu açıktır" diyen Zeyd, ABD'li yetkilileri ırkla bağlantılı konuların hem federal ve hem de eyalet düzeyinde hukuk ve adalet yönetimini nasıl etkilediğini derinlemesine incelemeye davet etti.

ABD'de kurumsallaşmış ayrımcılık konusundaki endişelerin defalarca BM İnsan Hakları Komitesi ve ulusal kurumlar tarafından ortaya atıldığını hatırlatan Zeid, polis tarafından ateşli silahların herhangi bir şekilde kullanılmasının BM'nin güç kullanımı ve ateşli silah kullanımına ilişkin temel ilkeleri doğrultusunda olması gerektiğini belirtti. Zeid, ABD'de kurumsallaşmış ayrımcılığın kökünü kazıma konusunda çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

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