Bm Yemen Özel Temsilcisi, Husilerle Görüşmeler İçin Sana\'da





Sana, 25 Temmuz 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths\'in, Yemen\'in Hudeyde kentindeki askeri operasyonların sona ermesi ve ülkedeki krizin çözümü için yeniden müzakerelere başlanması amacıyla Husi yetkilerle görüşmek üzere Sana\'ya ulaştığı bildirildi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Griffiths, Suudi Arabistan\'ın başkenti Riyad\'dan Sana\'ya geçti.Griffiths\'in, Hudeyde\'deki durumla ilgili Yemenli taraflara sunduğu öneriler konusunda Husilerle görüşmeler yapmasının beklendiği belirtildi.Geçen pazar Riyad\'a giden Griffiths, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bazı Yemenli yetkililerle bir araya gelmiş, Hudeyde konusunda meşru hükümetin görüşlerini almıştı.GRIFFITHS\'İN ÇÖZÜM GİRİŞİMİYemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, dün yaptığı basın açıklamasında, Griffiths\'in girişimin 3 temel konudan oluştuğunu belirterek, bunların ilkinin Husilerin kentten çekilmesi ve yerlerini Yemen İçişleri Bakanlığı\'na bağlı güçlerin alması olduğunu belirtti.Yemani, ikinci olarak Hudeyde Limanı gelirlerinin, Aden\'deki meşru hükümete bağlı Merkez Bankası gözetiminde Hudeyde\'deki Merkez Bankası\'na aktarılmasının öngörüldüğünü ifade etti.Bakan, son olarak girişimin limanların işletilmesi konusunda yardımcı olmak üzere BM\'den bir gözlemci heyetin kente gelmesini kapsadığını kaydetti.Yemani, Husilerin Hudeyde\'den ve Batı Sahili\'nden çekilmemesi halinde meşru hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Sana dahil ülkenin tamamını özgürleştirmek için tüm seçenekleri masaya yatıracağını belirtti.Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran\'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, kentteki çatışmaların sona ermesi ve ülkedeki krizin çözümü için yeniden müzakerelere başlanması amacıyla Yemenli taraflarla görüşmeler yürütüyor.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen\'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014\'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.(AA/TUĞ/GÜL)