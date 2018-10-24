Bm’ye Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması Başlatması İçin Baskılar Artıyor

New York, 24 Ekim 18 : Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bağımsız uluslararası bir soruşturma için Birleşmiş Milletlere yönelik baskılar artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cinayetin daha önceden planlanıp vahşice işlendiğini açıklaması, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Kaşıkçı olayında BM, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye\'nin her türlü iş birliği yapacağını belirtmesi BM’ye yönelik baskıları daha da arttırdı.

Kaşıkçı’nın öldürüldüğü Suudi makamlar tarafından Cuma günü resmen kabul edilmişti. O günden sonra sözcüsü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklama harici Kaşıkçı konusunda hiç bir açıklama yapmayan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres eleştiriliyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri internette başlattıkları imza kampanyasında Guterres’e, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili derhal uluslararası soruşturma başlatma çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Ferhan Hak, soruşturmanın Türkiye’den gelecek bir istekle veya Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul’dan gelecek bir taleple zorunlu olarak başlatılabileceğini söyledi.

BM GENEL KURUL BAŞKANI ESPİNOSA SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI DESTEKLİYOR

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Monica Grayley, düzenlediği basın toplantısında, “ BM Genel Kurul Başkanı Fernanda Espinoza’ nın Kaşıkçı konusunda Genel Kurulun bir soruşturma başlatılması için üye ülkelerle temasları oldu mu? “ sorusuna, “ Başkan Espinoza, Cuma günü Kaşıkçı cinayetinin Suudiler tarafından teyit edilmesi sonrasında duyduğu üzüntüyü ifade ettikten sonra, bu cinayetle ilgili her şeyi ama her şeyi ortaya çıkartabilecek bir uluslararası soruşturmanın başlaması düşüncesinde olduğunu ifade etti” yanıtını verdi.

Birleşmiş Milletler Düşünce Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, Kaşıkçı cinayetini araştırmak için bağımsız bir soruşturma ekibi kurulması için çağrıda bulundu. Kaye, Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Sekreteri\'ni göreve davet etti.

CPJ: ‘BM SORUŞTURMASI ULUSLARARASI DAVANIN TEMELİNİ OLUŞTURABİLİR’

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Direktörü Joel Simon, Türkiye’nin BM’ye Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma başlatılması için başvuruda bulunma çağrısını yineledi. BM’nin soruşturma başlatabilmesi için İnsan Hakları Konseyi veya Güvenlik konseyinin bu yetkileri verebileceğini kaydetti.

CPJ Direktörü Simon, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda BM’nin Kaşıkçı konusunda başlatacağı bir soruşturmanın, Suudi Arabistan\'ın da imza attığı BM İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi kapsamında bir ceza davasının temelini oluşturabileceğini belirtti.

(VOA/FG)