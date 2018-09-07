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Bm Suriye Özel Temsilcisi Mistura\'dan İdlib Uyarısı

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA:

Bm Suriye Özel Temsilcisi Mistura\'dan İdlib Uyarısı

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA:

07 Eylül 2018 Cuma 20:18
Bm Suriye Özel Temsilcisi Mistura\'dan İdlib Uyarısı

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA: "(SURİYE\'DE) YA POLİTİK BİR ÇÖZÜM BULUNACAK YA DA YENİ KORKUNÇ ŞEYLER GÖRECEĞİZ"
"İDLİB\'DEN SON GÜNLERDE DUYUMLAR ALIYORUZ. BU DUYUMLARIN \'KUSURSUZ BİR FIRTINA\'NIN İÇERİĞİNİN OLUŞTUĞUNUN GÖSTERGESİ OLMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"
"İRAN, RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDA BUGÜN TAHRAN\'DA YAPILAN ZİRVEDE AKILLICA AÇIKLAMALAR GELİYOR"

BM, 7 Eylül 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye\'deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını belirterek "Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz." dedi.
Mistura, BM Güvenlik Konseyi\'ndeki İdlib oturumuna telekonferans ile bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Toplantının zamanlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Mistura, "İblib\'den son günlerde duyumlar alıyoruz. Bu duyumların \'kusursuz bir fırtına\'nın içeriğinin oluştuğunun göstergesi olmasından endişe ediyoruz." dedi.

Mistura, Suriye\'de askeri gerginliğin artmasının endişe kaynağı olduğunu belirterek "İdlib\'deki bir operasyon, korkunç ve kanlı bir savaş olabilir. İdlib\'deki sivillerin tahliye edileceği güvenli bir yer yok." diye konuştu.

İdlib\'de Türkiye ve Rusya\'nın anlayışının çok önemli olduğunu belirten Mistura, Suriye hükümetinden Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerine dair açıklamalar geldiğini aktardı.

Mistura, Türkiye ve Rusya arasında görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak "İran, Rusya ve Türkiye arasında bugün Tahran\'da yapılan zirveden akıllıca açıklamalar geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye\'deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını dile getiren Mistura, "Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle bugün Tahran\'da yapılan zirve o kadar önemli." dedi.

Mistura, geçen hafta yaptığı açıklamada, İdlib için "kusursuz bir fırtına yaklaşıyor." tabirini kullanmıştı.
(AA/ŞEB/HA)
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