Bm\'nin Yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Yemin Etti



Birleşmiş Milletler, 5 Eylül 18 : Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine getirilen Şili\'nin eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet, yemin ederek görevine başladı.

Bachelet için BM Genel Merkezi\'nde düzenlenen yemin törenine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Görev süresi dolan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Ürdün Prensi Zeyd Raad El Hüseyin\'in yerine gelen Bachelet, yemin metnini okuduktan sonra gazetecilere Guterres ile poz verdi.

Çocuk doktorluğundan siyasete atılan Michelle Bachelet, 2006-2010 ve 2014-2018 yıllarında iki dönem Şili devlet başkanı olarak görev yapmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği\'ne tekrar aday olmayacağını açıklayan Ürdün Prensi Zeyd ise görev süresi boyunca "açık sözlü olduğu" gerekçesiyle birçok hükümet tarafından eleştirildiğini ve neredeyse bütün hükümetleri rahatsız ettiğini söylemiş ve kendisinden sonra görevi devralacak kişinin "açık sözlü" olması ve "eleştirmekten korkmaması" gerektiğini vurgulamıştı.

Çok sayıda devlet ve hükümet başkanına yönelik eleştirilerde bulunan Zeyd, ABD Başkanı Donald Trump\'ın "insanlığı uçurumun kenarına sürüklediğini", Macaristan Başbakanı Viktor Orban\'ın "ırkçı" olduğunu ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte\'nin "psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu" dile getirmişti.

(AA/DOĞ/ÖK)

