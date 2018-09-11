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“bm\'nin Açıklamaları Uygunsuz, Asılsız Ve Haksız"

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

“bm\'nin Açıklamaları Uygunsuz, Asılsız Ve Haksız"

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

11 Eylül 2018 Salı 18:42
“bm\'nin Açıklamaları Uygunsuz, Asılsız Ve Haksız

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "İTALYA, BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET\'İN, İTALYA\'NIN, SÖZDE GÖÇMENLERİN İNSAN HAKLARINA SAYGI DUYMADIĞINA DAİR AÇIKLAMALARINI UYGUNSUZ, ASILSIZ VE HAKSIZ BULMAKTADIR"
"İTALYA, ÜYESİ BULUNDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLARI, BU (GÖÇ) YÜKÜ ADİL VE SOMUT DAYANIŞMA RUHUYLA PAYLAŞMA NOKTASINDA UYARMIŞTIR"
"İTALYA, BU AŞIRI BOYUTTAKİ GÖÇ AKIŞLARININ BÜYÜKLÜĞÜ KARŞISINDA BM\'NİN EYLEMLERİNİN ETKİ VE SONUÇLARINI TARTIŞMAYA HAZIRDIR"
Roma, 11 Eylül 18 : İtalya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) artan ırkçılık ihbarlarını değerlendirmek üzere İtalya\'ya heyet göndereceği açıklamasını "uygunsuz, asılsız ve haksız" şeklinde niteledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM\'nin İtalya\'ya heyet göndereceği açıklamasına tepki gösterildi.
Açıklamada, "İtalya, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet\'in, İtalya\'nın, sözde göçmenlerin insan haklarına saygı duymadığına dair açıklamalarını uygunsuz, asılsız ve haksız bulmaktadır." ifadesi kullanıldı.
İtalya\'nın yıllarca Akdeniz’deki arama ve kurtarma operasyonlarına katıldığı hatırlatılan açıklamada, daha sonra masraflı ve karmaşık bir ilk kabul politikasının uygulandığı ve uygulanmaya da devam edileceği belirtildi.
İtalya\'nın insan kaynağı, varlık, finansal kaynaklar ve sosyal etkiler olmak üzere bu operasyonların bedelini ödediğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca menşe ve göç akışlarının yaşandığı geçiş ülkelerini de iş birliği ve yardım projeleriyle somut biçimde desteklediği vurgulandı.
"ULUSLARARASI KURULUŞLARI, BU YÜKÜN PAYLAŞILMASI NOKTASINDA UYARDIK"
İtalyan sivil toplumunun da daha iyi bir hayat umuduyla savaş, yıkım, fakirlik ve açlıktan kaçan, korkunç bir yolculuğa çıkan, sömürgeci veya kaçakçıların eline düşen göçmenlere yardım etmeye, onların hak ve çıkarlarını korumaya her zaman olduğu gibi devam edeceği kaydedilen açıklamada, "İtalya, üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşları, bu yükü adil ve somut dayanışma ruhuyla paylaşma noktasında uyarmıştır." ifadesine yer verildi.
Sahici ve şu ana kadar yapılandan çok daha etkili bir yük paylaşımı noktasında harekete geçmesi adına, göç trajedisi ve bunun Avrupa üzerindeki etkisinin defalarca Avrupa Birliği\'nin (AB) dikkatine sunulduğu vurgulanan açıklamada, BM bünyesinde farkındalık artırma aktivitelerinin desteklendiği, özellikle BM Genel Kurulu\'nda göç konusunun öncelikli olarak ele alınması noktasında katkıda bulunulduğu anımsatıldı.
"İTALYA AKDENİZ\'DE ON BİNLERCE İNSANI ÇOĞUNLUKLA TEK BAŞINA KURTARMIŞTIR"
İtalya’nın BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) başta olmak üzere BM kuruluşlarını, menşe, komşu, geçiş ve varış ülkelerinde seferberlik çabalarını yoğunlaştırmaları, varlık ve operasyonlarını daha da etkili ve sistematik hale getirmeleri için teşvik ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İtalya, bu aşırı boyuttaki göç akışlarının büyüklüğü karşısında BM\'nin eylemlerinin etki ve sonuçlarını tartışmaya hazırdır. Yeni atanmış Yüksek Komiserin olayı daha iyi anlaması için bazı veriler belki yardımcı olabilir. Daha önce defalarca tasdik edildiği üzere, İtalya Akdeniz\'de on binlerce insanı çoğunlukla tek başına kurtarmıştır ki bu İtalya\'yı bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri arasında en üst sıraya taşımaktadır. Kararlı katkılarımız sayesinde, 2018 yılının başından bu yana 2017\'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında, Akdeniz\'deki gemi kazalarında boğulan insan sayısı yüzde 52 azalmıştır. Bu, bizim gurur duyduğumuz bir sonuç. Aynı zamanda insani, siyasi, diplomatik, mali ve malzemelerle ilgili çabalarımızın son 12 ayda göçmenlerin İtalyan kıyılarına, dolayısıyla da Avrupa\'ya varışlarında neden olduğu yüzde 80\'lik azalmadan da gurur duyuyoruz."
BM İLE İTALYA ARASINDAKİ KRİZ
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, dün BM Cenevre Ofisi\'ndeki İnsan Hakları Konseyi\'nin 39. oturumunda yaptığı konuşmada, göçmenler, Afrika kökenliler ve Romanlara yönelik saldırı ve ırkçılık ihbarlarındaki keskin artışı değerlendirmek üzere İtalya\'ya heyet göndereceklerini açıklamıştı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı MatteoSalvini de BM\'yi eleştirerek, "Hiç kimseden ders alacak değiliz, hele de ön yargılı olduğunu kanıtlamış, anlamsızca masraflı ve kötü bilgilendirilmiş Birleşmiş Milletlerden hiç." demişti. Salvini daha sonra ülkesinin BM\'ye yaptığı yıllık 100 milyon avroluk katkıyı da gözden geçireceklerini açıklamıştı.
İTALYA\'DA IRKÇI SALDIRILAR ARTTI
İtalya\'da özellikle marttaki genel seçim öncesinden bu yana art arda ırkçı saldırılar yaşanıyor. Polis, olayların çoğunun "ırkçı saikle işlenmediğini" savunuyor.
Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD) ise İtalya\'da son aylarda artan ırkçı saldırıları hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı MatteoSalvini\'nin göçmenlerle ilgili sert ifadeleri ve politikasına bağlıyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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