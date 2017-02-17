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17 Şubat 2017 Cuma 07:04

Bm, Musul'da Durdurduğu İnsani Yardımlara Yeniden Başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Musul'un doğu yakasında güvenlik gerekçeleriyle durdurulan insani yardımların pazar günü tekrar başlayacağını bildirdi.

Bm, Musul'da Durdurduğu İnsani Yardımlara Yeniden Başlayacak
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BM, DEAŞ'IN MUSUL'UN DOĞUSUNDA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARIN ARDINDAN GEÇİCİ OLARAK DURDURDUĞU İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINA PAZAR GÜNÜ TEKRAR BAŞLAYACAK

Birleşmiş Milletler, 17 Şubat 17 : Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Musul'un doğu yakasında güvenlik gerekçeleriyle durdurulan insani yardımların pazar günü tekrar başlayacağını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, DEAŞ'ın Musul'un doğusunda insansız hava araçları (drone) ile düzenlediği saldırıların ardından geçici olarak durdurulan insani yardım çalışmalarına pazar günü tekrar başlanmasının planlandığını söyledi.

BM, DEAŞ'ın kontrolündeki batı yakasından, Musul'un doğusuna saldırması sonucu oluşan güvenlik riski nedeniyle insani yardım faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

DEAŞ, son dönemlerde kentin doğu yakasındaki uyuyan hücreleri aracılığıyla halk pazarları, restoran ve sivillerin yoğunlukta olduğu bölgelere intihar eylemleri düzenliyor. Terör örgütü, ayrıca kentin batı yakasından, patlayıcı madde yerleştirilen dronelar ve katyuşa füzeleriyle de saldırı gerçekleştiriyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim 2016'da başlatılan Musul operasyonunda, 24 Ocak itibarıyla kentin doğu bölgesinin tamamen DEAŞ'tan kurtarıldığını açıklamıştı.

(AA/ÖZ/HA)

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