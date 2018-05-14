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Bm Komitesinden İsrail\'e Kınama

Cenevre, 14 Mayıs 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi’nin denetim organı olan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, İsrail\'in Filistinli göstericilere

Bm Komitesinden İsrail\'e Kınama

Cenevre, 14 Mayıs 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi’nin denetim organı olan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, İsrail\'in Filistinli göstericilere

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
Bm Komitesinden İsrail\'e Kınama

Cenevre, 14 Mayıs 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi’nin denetim organı olan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, İsrail\'in Filistinli göstericilere "orantısız güç" kullanmasını kınadı.
Komitenin Cenevre\'de düzenlenen 95. Oturumu\'nun sonunda yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında 30 Mart\'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada İsrail\'in şehit ettiği ve yaraladığı binlerce Filistinli göstericinin hiçbir şekilde güvenlik tehdidi oluşturmadığı vurgulandı.
İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstericilere orantısız güç kullanmasının kınandığı açıklamada, Gazze\'deki durumdan büyük endişe duyulduğunun altı çizildi.
Açıklamada, göstericilere yönelik saldırıların durdurulması, Filistinleri şehit eden güvenlik güçlerinin tespit edilip yargılanması, Gazze halkının gösteri yapma hakkına saygı duyulması ve Gazze\'deki ablukanın kaldırılması için İsrail\'e çağrıda bulunuldu.
İsrail askerlerinin ABD\'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılanların üzerine ateş açması sonucu 18 Filistinli şehit olmuş, 253 Filistinli yaralanmıştı.
Gazze\'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasını ve İsrail\'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe\'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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