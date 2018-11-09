banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92585
ALTIN
215.595
DOLAR
5.4871
STERLİN
7.1277
EURO
6.2299
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
Gazimağusa 112 istasyonu açıldı
GAZİMAĞUSA 112 İSTASYONU AÇILDI
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu...
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

"bm, Kaşıkçı Cinayetini Yakından Takip Ediyor"

Birleşmiş Milletler, 9 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin gelişmelerin izlendiğini ve soruşturmaların sonucunda atılacak adımların değerlendirileceğini açıkladı.

"bm, Kaşıkçı Cinayetini Yakından Takip Ediyor"

Birleşmiş Milletler, 9 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin gelişmelerin izlendiğini ve soruşturmaların sonucunda atılacak adımların değerlendirileceğini açıkladı.

09 Kasım 2018 Cuma 10:15

Birleşmiş Milletler, 9 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin gelişmelerin izlendiğini ve soruşturmaların sonucunda atılacak adımların değerlendirileceğini açıkladı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili son gelişmelere ilişkin soru üzerine, "Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

İlgili ülkelerin soruşturmalarını takip ettiklerini belirten Haq, soruşturmalar tamamladıktan sonra BM\'nin atılacak adımları değerlendireceğini kaydetti.

Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in hızlı ve şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptığını anımsattı.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'dan, 2 Ekim\'de Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı\'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA/TUĞ/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bm'den
Bm'den "suriye'ye Geri Dönenlerin Öldürülmesi"ne İlişkin Açıklama
Avustralya’da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Avustralya’da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Berlin Duvarı’nın Yıkılışının 29. Yıl Dönümü
Berlin Duvarı’nın Yıkılışının 29. Yıl Dönümü
Butanlı Yapışık İkizler Ameliyatla Ayrıldı
Butanlı Yapışık İkizler Ameliyatla Ayrıldı
Etiyopya'da Toplu Mezar Bulundu
Etiyopya'da Toplu Mezar Bulundu
Avrupa Birliği Vatikan'dan Vergi İstedi
Avrupa Birliği Vatikan'dan Vergi İstedi
Tüketilen Kalori Miktarıyla Yaşam Kalitesi Ve Süresi Arasında İlişki Olduğu Açıklandı
Tüketilen Kalori Miktarıyla Yaşam Kalitesi Ve Süresi Arasında İlişki Olduğu Açıklandı
Didier Drogba, Futbol Kariyerini Noktaladı
Didier Drogba, Futbol Kariyerini Noktaladı
Doğurganlık Hızı Dünya Çapında Düşüyor
Doğurganlık Hızı Dünya Çapında Düşüyor
Abd'den, Irak'a, İran'dan Gaz İthalatı İçin 45 Günlük Muafiyet
Abd'den, Irak'a, İran'dan Gaz İthalatı İçin 45 Günlük Muafiyet

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim