Bm İstikrar Misyonu\'ndan Oac\'de Askeri Varlığın Artırılması Çağrısı





Ankara, 22 Haziran 18 : Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MINUSCA) Başkanı ParfaitOnanga-Anyanga, Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde (OAC) devam eden şiddet olaylarına müdahalede yetersiz kaldıklarını belirterek, BM Güvenlik Konseyi\'nden ülkedeki askeri varlığın artırılması çağrısında bulundu.Yerel medyada çıkan haberlere göre, MINUSCA Başkanı ve BM\'nin OAC Özel Temsilcisi Onanga-Anyanga, ülkedeki siyasi duruma ilişkin hazırlanan raporun sunumunun ardından yaptığı açıklamada, misyonun şiddet olaylarına ve personeline yönelik tehditlere karşı yetersiz kaldığını, olayların büyüme ihtimalinin olduğunu ifade etti.Onanga-Anyanga, ülkedeki çatışmaların başta çocuk ve kadın olmak üzere sivillere de büyük zarar verdiğine işaret ederek, BM Güvenlik Konseyi\'nin ülkedeki askeri varlığını artırmaması durumunda olayların daha da büyüyeceğini, bu yüzden konseyin acilen ülkeye destek vermesi gerektiğini söyledi.OAC\'de şiddet olaylarının durmasında askeri seçeneklerin yanı sıra toplumsal ve siyasal barışın önemine dikkati çeken Onanga-Anyanga, "Maalesef yetersiz güvenlik önlemleri ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar siyasi geçiş sürecini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sorunların çözülebilmesi için savaşan grupların silahlarını bırakarak, gecikmeden toplumsal barış sürecine dahil olmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.MÜSLÜMANLAR KATLEDİLİYOROrta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Ülkede genellikle Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı MichelDjotodia\'nın ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui\'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza\'nın gelmesiyle tırmanışa geçti.Anti-Balaka militanları, Müslümanları, Mart 2013\'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan SelekaKoalisyonu\'na destek vermekle suçluyor.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle aralık ayından bu yana 173 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 37 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.(AA/AK/ŞEB)