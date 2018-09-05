banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93189
ALTIN
256.809
DOLAR
6.6901
STERLİN
8.5979
EURO
7.7423
Başbakan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bugün Görüşüyor
ERHÜRMAN, ERDOĞAN İLE BUGÜN GÖRÜŞÜYOR
Elektrik Fena Çarpacak...!
Son Dakika
Elektrik Fena Çarpacak...!
Başbakan Erhürman Ankara'da
BAŞBAKAN ERHÜRMAN ANKARA'DA
Çocuk parkında cinayet soruşturması sürüyor
CİNAYET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282
Flaş Haber
Elektrik Fena Çarpacak...!
Kapat

"bm İdlib İçin Yüksek Alarmda"

BM GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ STEPHANE DUJARRIC:

"bm İdlib İçin Yüksek Alarmda"

BM GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ STEPHANE DUJARRIC:

05 Eylül 2018 Çarşamba 06:50
BM GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ STEPHANE DUJARRIC: "BM, İDLİB İÇİN YÜKSEK ALARMDA" 

"BM, İDLİB\'DEKİ İNSANİ DURUM VE BÖLGEDEKİ ASKERİ GERGİNLİĞİN ARTMASININ YOL AÇACAĞI POTANSİYEL YIKICI İNSANİ SONUÇLARDAN DUYDUĞU ENDİŞEYİ BİR KEZ DAHA TEKRAR EDİYOR"

BM, 5 Eylül 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye\'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuna karşı "yüksek alarm" halinde olduklarını açıkladı. 

AA’nın haberine göre, Dujarric, günlük basın brifinginde İdlib\'e olası operasyon ve Rusya\'nın dün bölgeye düzenlediği hava saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu. 

Dün İdlib ve Hama\'da düzenlenen hava saldırılarının ölüm ve yaralanmalara ayrıca okul ve market gibi sivil yapılarda zarara yol açtığının altını çizen Dujarric, "BM, İdlib\'deki insani durum ve bölgedeki askeri gerginliğin artmasının yol açacağı potansiyel yıkıcı insani sonuçlardan duyduğu endişeyi bir kez daha tekrar ediyor." ifadesini kullandı. 

Dujarric, İdlib\'de 3 milyon civarında sivilin yaşadığını ve BM\'nin Türkiye üzerinden yardımlarını bölgeye ulaştırdığına vurgu yaparak, Suriye\'nin kuzeybatısında muhtemel bir operasyon durumunda doğacak ihtiyaçları karşılamak için 311 milyon dolar civarı fona ihtiyaç duyduklarını belirtti. 

"BM, İdlib için yüksek alarmda." ifadelerini kullanan Dujarric, "BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura sürekli Suriye\'deki taraflarla telefonla görüşüyor. Ancak bölgedeki sivililerin çatışmalardan uzaklaştırılmasını sağlamak bölgedeki tarafların sorumluluğu." açıklamasında bulundu. 

Mistura, İsviçre\'nin Cenevre kentindeki basın toplantısında İdlib\'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in, İran, Rusya ve Türkiye\'nin katılımıyla 7 Eylül\'de Tahran\'da düzenlenecek toplantı öncesinde görüşmelerinin "büyük fark yaratabileceğini" söylemişti. 

Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle Cenevre\'de 10-11 Eylül\'de gerçekleştireceği görüşmelere de değinen Mistura, görüşmelerin Suriye\'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını dile getirmişti.  

JEFFREY: "SURİYE REJİMİNİN İDLİB\'E ASKERİ SALDIRISI SİVİLLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATAR"

ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey\'in Ankara temaslarında, ABD\'nin, Suriye rejiminin İdlib\'e yönelik bir askeri saldırısının Suriye\'deki krizi tırmandıracağı, Suriyeli sivillerin hayatlarını ve siyasi çözüme ulaşılmasını tehlikeye atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yinelediğini bildirdi.

Büyükelçilik, Twitter hesabından, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey\'in ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kısa süre önce atanan Jeffrey ve Suriye ve Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Elçi Joel Rayburn\'un yeni görevlerini ele almak ve Suriye krizinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin  (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında süregelen işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla Türk muhataplarıyla görüştüğü bildirildi.

Büyükelçilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Jeffrey, ABD\'nin, Suriye rejiminin İdlib\'e yönelik bir askeri saldırısının, Suriye\'deki krizi tırmandırarak insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriyeli sivillerin hayatlarını tehlikeye atacağı, sivil altyapıyı tahrip edeceği, Suriye\'de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yinelemiştir. Jeffrey, Suriye krizinin mağdurlarına gösterdikleri şefkatli yaklaşımdan ötürü Türk hükümeti ve halkına takdirlerini sunmuştur."

(RU/GÜL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'den Pompeo-çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması
Abd'den Pompeo-çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması
"trump, Bmgk'daki İran Oturumunu Yönetecek"
Ab'den İdlib İçin Uyarı
Ab'den İdlib İçin Uyarı
Mıstura:
Mıstura: "erdoğan Ve Putin İdlib İçin Görüşmeli"
E-ticaret Devi Amazon'un Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
E-ticaret Devi Amazon'un Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı
Filistin-ürdün Arasında Konfederasyon Kurulması Tartışmaları
Filistin-ürdün Arasında Konfederasyon Kurulması Tartışmaları
Japonya’da Son 25 Yılın En Şiddetli Tayfunu
Japonya’da Son 25 Yılın En Şiddetli Tayfunu
“Trump, Suriye Lideri Esad’ın Öldürülmesini İstedi” İddiası
“Trump, Suriye Lideri Esad’ın Öldürülmesini İstedi” İddiası
Japonya'da Jebi Tayfunu 6 Can Aldı
Japonya'da Jebi Tayfunu 6 Can Aldı
Irak'ta Hükümet Kurma Çalışmaları Ertelendi
Irak'ta Hükümet Kurma Çalışmaları Ertelendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim