Bm Güvenlik Konseyi\'nde İdlib Pazarlığı

İDLİB\'LE İLGİLİ BM DÜZEYİNDE PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR. RUSYA\'NIN TALEBİ ÜZERİNE BM GÜVENLİK KONSEYİ BU AKŞAM YENİDEN TOPLANACAK. ULUSLARARASI TOPLUM BÜYÜK BİR İNSANİ KRİZDEN ENDİŞE EDİYOR.



New York, 11 Eylül 18 (.): Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya\'nın talebi üzerine Salı günü Suriye\'nin İdlib vilayetindeki durumu görüşmek üzere yeniden toplanacak. Rus heyetinin Tahran\'daki üçlü zirve hakkında bilgi vereceğinin açıklandığı Güvenlik Konseyi toplantısı TSİ 18.00\'de başlayacak. İran, Rusya ve Türkiye arasındaki zirve buluşmasında İdlib\'e büyük bir operasyon başlatılmasını önleme konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.



İdlib çevresine bol miktarda silah ve asker yığan Şam rejiminin her an saldırıya geçmesi bekleniyor. Üç milyona yakın Suriyeli\'nin yaşadığı İdlib, radikal İslamcı gruplar tarafından kontrol ediliyor.



BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise, Suriye muhalefetinin elindeki son bölge olan İdlib\'e saldırı düzenlenmemesi uyarısında bulundu. Lowcock, Cenevre\'de yaptığı açıklamada, "aksi takdirde İdlib\'in 21. yüzyılın en büyük insani felaketine ve en yüksek can kaybına sahne olabileceğine" dikkat çekti. BM yetkilisi İdlib\'in nüfus yoğunluğu ve zayıflığından dolayı devletler teşkilatının son derece tedirgin olduğunu belirtti.



Türkiye hafta başında bölgeye yaptıkları saldırılara son vermeleri için Rusya ve Suriye\'ye yeniden çağrıda bulundu. Ankara, Suriye\'de ateşkes ve istikrar sağlanabilmesi için kara ve hava saldırılarına son verilmesi gerektiğini savunuyor. Türkiye, Suriye birliklerinin İdlib\'e girmesinin yeni bir mülteci akınına yol açmasından endişeli.



ABD ŞAM\'I UYARDI



ABD de İdlib\'le ilgili bir açıklama yaptı. Şam rejimini kimyasal silah kullanmaması konusunda uyaran ABD aksi takdirde sert müdahalede bulunulacağını duyurdu. Trump\'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Fransa ve İngiltere ile bu hususta anlaştıklarını ve kimyasal silahlara başvurulması durumunda buna sert yanıt vereceklerini söyledi. ABD yönetimi, Suriye yönetiminin İdlib\'e kimyasal silahlarla saldırmaya hazırlandığına dair ellerinde kanıt bulunduğunu duyurmuştu.



Hafta sonunda muhaliflerin İdlib\'deki mevzileri Rus ve Suriye savaş uçakları tarafından bombalanmış ve Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre en az 30 bin İdlibli bölgeyi terk etmişti.



Alman hükümeti Suriye\'de zehirli gaz kullanıldığı takdirde misilleme harekatına katılma konusunda kesin karar almadı. Bild gazetesinde yer alan bir haberde Savunma Bakanlığı\'nın kimyasal silah saldırısına yapılması muhtemel misilleme harekâtına nasıl yardımcı olunabileceğini araştırdığına ve Almanya\'nın bundan böyle ABD, Fransa ve İngiltere arasındaki koalisyona katılmayı planladığına yer verilmişti.



(DW/HUR/ÖK)