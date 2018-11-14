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Bm Güvenlik Konseyi Gazze İçin Toplandı

FİLİSTİN\'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ RİYAD MANSUR: 

Bm Güvenlik Konseyi Gazze İçin Toplandı

FİLİSTİN\'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ RİYAD MANSUR: 

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:48
Bm Güvenlik Konseyi Gazze İçin Toplandı
FİLİSTİN\'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ RİYAD MANSUR:  "BM GÜVENLİK KONSEYİNİN KAPISINI ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRENE KADAR ÇALMAYA DEVAM EDECEĞİZ" 
Birleşmiş Milletler, 14 Kasım 18 : Filistin\'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin kapısını uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirene kadar çalmaya devam edeceğiz." dedi.
BM Güvenlik Konseyi, İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarının ardından Gazze\'de şiddet ve gerginliğin artması üzerine Kuveyt ve Bolivya\'nın talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı.
Fransa\'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze\'deki durumun endişe verici olduğunu ve 2014 yılından bu yana böyle bir şiddet olayının görülmediğini vurguladı.
Fransa\'nın, Hamas\'ın İsrail\'deki sivilleri hedef alan roket saldırılarını kınadığını belirten Delattre, "Filistinlilere yönelik orantısız şiddet durmalı. İsrail\'in güvenliği de söz konusu olsa orantısız güç kullanımı savunulamaz." ifadelerini kullandı.
Taraflara gerginliğin artmasından kaçınmaları çağrısında bulunan Delattre, "Siviller, ölümcül yeni bir şiddet döngüsünün ilk kurbanı olur ve bu olumsuz döngüye acilen son vermek gerek." diye konuştu.
İsrail\'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise "birinde sivillere yönelik roket saldırısı düzenleyenler, diğerinde vatandaşlarını koruyanlar olmak üzere iki ayrı taraf olduğunu" iddia ederek, İsrail\'in her iki tarafın da itidal göstermesi gerektiği çağrılarını kabul etmeyeceğini söyledi.
"KONSEYDE BİRLİK YOK"
Diplomatik kaynaklar ise konseyde Gazze\'deki krizinin nasıl ele alınacağına dair bir birlik sağlanamadığına dikkati çekti.
Filistin\'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD\'yi eleştirdi ve "bir ülke yüzünden konseyin tıkandığın" ifade etti.
Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin kapısını uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirene kadar çalmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"UFUKTA BARIŞ GÖRÜNMÜYOR"
Kuveyt\'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el-Otaibi ise İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını kınayarak, Gazze\'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekti.
Otaibi, "ufukta barışının görünmediğini" sözlerine ekledi.
Bolivya\'nın BM Daimi Temsilcisi SachaSergioLlorenttySoliz, yaklaşık iki yıldır ABD\'nin "sözde" Ortadoğu barış planı için beklediklerini ve gerçek bir ara bulucuya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.
(AA/AK/FEZ)

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