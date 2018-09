Bm Genel Sekreteri Guterres\'ten

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES: "NÜKLEER DENEMELERİN KAPSAMLI YASAKLANMASI ANTLAŞMASI\'NIN BİR AN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN HER TÜRLÜ ÇABA HARCANMALI"Birleşmiş Milletler, 6 Eylül 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silah kurbanlarını anarak, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması\'nın (CTBT) yürürlüğe konulması çağrısı yaptı.Guterres, BM Genel Kurulu\'nda düzenlenen yıllık "Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Uluslararası Günü" oturumunda bir konuşma yaptı.Nükleer silahların test edilmesi ve yasaklanması arasında grift bir ilişki olduğuna işaret eden Guterres, "Nükleer denemelerin yoğun olduğu korkunç dönemde hayatını kaybedenleri anıyoruz." dedi.Nükleer testlerin çevre, insan sağlığı, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma üzerinde korkunç etkileri olduğunu belirten Guterres, nükleer denemelere karşı sert önlemler alınması gerektiğini vurguladı.Guterres, alınan önlemlere ve BMGK kararlarına rağmen Kuzey Kore\'nin nükleer denemelerini sürdürdüğüne değinerek, "Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması\'nın bir an önce yürürlüğe girmesi için her türlü çaba harcanmalı. 20 yıldır tartışılmasına rağmen anlaşma henüz yürürlüğe girmiş değil." değerlendirmesinde bulundu.(AA/GÜL)