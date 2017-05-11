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11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

Bm Genel Sekreteri Guterres, Londra'daki Etkinlikte Konuştu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Birleşmiş Millerler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İngiltere Derneği'nde (UNA-UK) düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bm Genel Sekreteri Guterres, Londra'daki Etkinlikte Konuştu
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GUTERRES: “KÜRESELLEŞMENİN VE İLERLEMENİN, EŞİTSİZLİĞİ ARTIRDIĞI, İNSANLARI GERİDE BIRAKTIĞI DOĞRU”

Londra, 11 Mayıs 17 : İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Birleşmiş Millerler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İngiltere Derneği'nde (UNA-UK) düzenlenen etkinlikte konuştu.

Guterres konuşmasında, ülkelerin dış şoklar karşısındaki kırılganlıklarının, iç çatışmaların önemli bir sebebi haline geldiğini belirterek, bununla mücadelede başarısız kalındığının altını çizdi.

Dünya genelindeki bir takım çatışmaların doğasının ülkeler arası çatışmadan iç çatışmaya dönüştüğünü söyleyen Guterres, "Ayrıca iç çatışmalar da hızlı bir şekilde bölgeselleşiyor, hatta bazen küreselleşiyor." dedi.

Ayrıca Guterres, eşitsizliğin toplumlar üzerindeki etkisine de değinerek, "Mantıksız davranışların kaynağı öfke iken, öfkenin kaynağı da eşitsizliktir. (Sorunların) Temelindeki nedenlerle mücadele etmemiz gerekli." şeklinde konuştu.

Guterres, "Küreselleşmeye bakıldığında, teknolojik ilerlemenin ve küreselleşmenin, serveti artırdığı, ticareti teşvik ettiği, refah üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ve mutlak yoksulluğu azalttığı gayet açık. Aynı zamanda küreselleşmenin ve ilerlemenin, eşitsizliği artırdığı, insanları geride bıraktığı da doğru. Çok taraflılığı kurtarmak için çok taraflı örgütleri reforme etmeye ihtiyacımız var. Farklılıklara saygı duyulan bir dünyaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İngiltere ziyareti çerçevesinde yarın Londra'da yapılacak Somali Konferansı'na katılacak.

(AA/RÇ/ÖK)

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