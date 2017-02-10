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10 Şubat 2017 Cuma 07:16

Bm Genel Sekreteri Guterres'in Ziyaret Programı Açıklandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye'den sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar ve Mısır'da ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.

Bm Genel Sekreteri Guterres'in Ziyaret Programı Açıklandı
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GUTERRES, BUGÜN BAŞLAYACAĞI TÜRKİYE DÂHİL BAZI ÜLKELERDEKİ ZİYARETLERİNDE BÖLGESEL SORUNLARA İLİŞKİN TEMASLARDA BULUNACAK

BM, 10 Şubat 17 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye'den sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar ve Mısır'da ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, iki günlük çalışma ziyareti için bugün Türkiye'ye gidecek Guterres'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile ayrı ayrı görüşmesi planlanıyor.

Türkiye'den sonraki ikinci durağı Suudi Arabistan olacak Guterres, Kral Selman bin Abdulaziz, veliaht kral ve yardımcısı ile bir araya gelecek.

Guterres, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde "2017 Dünya Yönetim Zirvesi"ne katılacak. Dubai ve ardından geçeceği Umman, Katar ve Mısır'da hükümet yetkilileriyle görüşecek Genel Sekreter, bu temaslarında muhataplarıyla bölgesel ve küresel sorunları ele alacak.

Bölgedeki ziyaretlerinin ardından Almanya'nın Bonn kentine geçerek G20 bakanlar toplantısına, ardından da Münih'te yapılacak Güvenlik Konferansı'na katılacak Guterres, 21 Şubat'ta New York'a dönecek.

(AA/RU/GÜL)

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