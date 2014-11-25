BM GENEL SEKRETERİ BAN: "ULUSLARARASI BARIŞ GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLURKEN, PARLAMENTOLAR VE HÜKÜMETLER EYLEME GEÇİYOR. BU İVME ARTARAK DEVAM EDECEK"

"UZUN VADELİ ÇÖZÜM; GAZZE'DEKİ KUŞATMANIN KALDIRILMASI, FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİN SONA ERDİRİLMESİ VE İSRAİL'İN GÜVENLİK KAYGILARININ KARŞILANMASI İLE BULUNABİLİR"

BM GENEL KURUL BAŞKANI KUTESA: "İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SEYAHAT VE İHRACAT-İTHALAT SINIRLAMASI 1,7 MİLYON FİLİSTİNLİNİN YAŞAM ŞARTLARINA BÜYÜK ZARAR VERİYOR. BU KUŞATMA KALDIRILMALIDIR"

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 14 : BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Filistin'in tanınması konusunda dünya genelinde parlamento ve hükümetlerin eyleme geçtiğini belirterek, "Bu ivme artarak devam edecek" dedi.

BM Genel Sekreteri Ban, BM Filistin Halkı İle Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununun çözümü için gösterilen uluslararası çabaların başarısız olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun daha fazla inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan Ban, "Uluslararası barış girişimleri başarısız olurken, parlamentolar ve hükümetler eyleme geçiyor. Bu ivme artarak devam edecek" diye konuştu.

Çözümsüzlüğün çatışmaları ve karşılıklı güvensizliği derinleştirdiğini de kaydeden Ban, Hamas'ın İsail'e yönelik roket saldırılarını kınayarak, "Bu saldırılar iki tarafa da acıdan başka bir şey getirmedi" dedi.

İsrail Ordusu'nun Filistin'e orantısız tepki verdiğini de belirten Ban, "Uzun vadeli çözüm; Gazze'deki kuşatmanın kaldırılması, Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi ve İsrail'in güvenlik kaygılarının karşılanması ile bulunabilir" ifadelerini kullandı.

"GAZZE KUŞATMASI KALDIRILSIN"

BM Genel Kurul Başkanı Sam Kutesa da yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insani krize değinerek, işsizlik ve yüksek orandaki yoksulluğun ciddi bir sorun olarak devam ettiğini söyledi.

Gazze'deki yoksulluğun temel sebebinin İsrail'in uyguladığı abluka olduğunu ifade eden Kutesa, "İsrail'in Gazze'ye yönelik seyahat ve ihracat-ithalat sınırlaması 1,7 milyon Filistinlinin yaşam şartlarına büyük zarar veriyor. Bu kuşatma kaldırılmalıdır" dedi.

Filistin'den göç etmek zorunda kalan mültecilerin de uluslararası toplumun desteğiyle ayakta durduklarını hatırlatan Kutesa, 5 milyondan fazla mültecinin civar ülkelerde son derece zor şartlarda yaşadığını belirterek, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) daha fazla kaynak ve destek verilmesi gerektiğini söyledi.

(AA/ÖZ/KAR)