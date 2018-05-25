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Bm\'den Yemen Uyarısı

Cenevre, 25 Mayıs 18 : Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen\'deki insani krize ilişkin,

Bm\'den Yemen Uyarısı

Cenevre, 25 Mayıs 18 : Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen\'deki insani krize ilişkin,

25 Mayıs 2018 Cuma 15:21
Bm\'den Yemen Uyarısı

Cenevre, 25 Mayıs 18 : Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen\'deki insani krize ilişkin, "Yaklaşık 8,4 milyon kişi gıda güvensizliği ve şiddetli açlık tehlikesi altında. Şartlar iyileşmezse yıl sonuna kadar 10 milyon kişi daha bu kategoriye girecek." uyarısında bulundu.
Lowcock, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen\'deki son gelişmelerden büyük endişe duyduğunu belirtti.
Ülkede, son birkaç haftada çatışmaların tırmanışa geçtiğine dikkat çeken Lowcock, insani yardım faaliyetlerinin kısıtlandığını ve temel ihtiyaçları karşılayacak ithalatın gerilediğini vurguladı. Lowcock, tüm bu faktörlerin sonucu olarak milyonlarca Yemenlinin dünyanın en büyük insani krizini yaşadığının altını çizdi.
Lowcock, Yemen halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona, ticari limanlara yönelik gıda ve yakıt ithalatı üzerindeki kısıtlamaları gevşetmesi çağrısında bulundu.
Kızıldeniz\'de limanlardaki gıda ticaretinin düşmesinden endişe duyduğunu aktaran Lowcock, Yemen\'deki bankacılık sistemindeki para birimi üzerindeki baskı ve likidite krizi nedeniyle ithalatın tüccarlar açısından zorlaştığını vurguladı.
Lowcock, Yemen\'de 22 milyon kişinin insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Yaklaşık 8,4 milyon kişi gıda güvensizliği ve şiddetli açlık tehlikesi altında. Şartlar iyileşmezse yıl sonuna kadar 10 milyon kişi daha bu kategoriye girecek." değerlendirmesinde bulundu.
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Ülkedeki hava saldırılarında pek çok Yemenlinin hayatını kaybettiğini anımsatan Lowcock, çatışan tüm tarafları uluslararası insan hakları hukukuna uymaya ve sivilleri korumaya davet etti.
DSÖ\'DEN 21 TON YARDIM
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada da Yemen\'e bu hafta içinde 21 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, Sana Havalimanı\'na iniş yapan DSÖ yardımlarını taşıyan uçaklardaki yardım malzemeleri içinde, ameliyat bekleyen 3 bin 200 hastanın ihtiyaçlarını karşılamak için travma kitleri, bulaşıcı olmayan hastalıklar için ilaçlar ve kolera kitleri bulunduğu kaydedildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen\'de 2014\'ten bu yana yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Üç seneden fazla süredir devam eden çatışmalar, ülkenin zayıf ekonomisindeki gözle görülür düşüşün yanı sıra insani ve sağlık koşullarını da etkiliyor.
(AA/AK/HÖ)
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