Bm\'den Yemen\'de Ateşkes Çağrısı





BM İNSANİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI MARK LOWCOCK, HUDEYDE KENTİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKEDE ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTISana, 29 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Hudeyde kenti başta olmak üzere ülkede ateşkesin sağlanması çağrısı yaptı.İnsani durumu incelemek üzere Yemen\'e gelen Lowcock, başkent Sana\'daki Uluslararası Sana Havalimanı\'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bir önceki ziyaretinin ardından daha da kötüye giden Yemen\'deki insani durumu incelemek üzere ülkeyi ziyaret ettiklerini söyledi.Ülkeye insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde başta olmak üzere Yemen\'de ateşkesin sağlanması çağrısı yapan Lowcock, ülkedeki durumun düzelmesi ve halkın sıkıntılarının giderilmesi için bir takım noktalar üzerinde durduklarını vurguladı.İnsani yardımların girişine uygun bir ortam hazırlanması, limanların ve yolların gelecek yardımların girişi için açık tutulması gerektiğine işaret eden Lowcock, ayrıca yeterli ekonomik kaynağın sağlanması ve maaşların ödenmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.Lowcock, ülkeye insani alanda daha fazla destek sunulması çağrısı yaparak, bölge ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths\'le işbirliği içinde olmasını ve Cenevre\'de yapılması planlanan Yemen müzakerelerine katılım beklediklerini söyledi.Yemen ziyareti çerçevesinde bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ülkedeki ilgili taraflarla görüşmeyi ümit ettiğini ifade eden Lowcock, ülkede insani alanda çalışan taraflarla da bir araya gelmeyi istediğini kaydetti.BM\'den dün yapılan açıklamaya göre, son olarak Ekim 2017\'de ülkeyi ziyaret eden Lowcock\'un, 3 gün sürecek Yemen ziyaretinde, Sana ve Aden\'de ilgili kişilerin yanı sıra sığınmacılar başta olmak üzere iç savaş nedeniyle mağdur aileler ve insani alanda çalışan taraflarla bir araya gelmesi bekleniyor.(AA/TUĞ/ÖK)