Bm\'den Uluslararası Topluma Nikaragua Çağrısı





BM, NİKARAGUA\'DAKİ "İNSAN HAKLARI KRİZİNE" KARŞI HAREKETE GEÇİLMESİ VE ÜLKEDEKİ SORUMLULARDAN HESAP SORULMASI ÇAĞRISI YAPTI - BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ ZEYD RAAD EL HÜSEYİN: - "İNSAN HAKLARI KONSEYİNİ VE ULUSLARARASI TOPLUMU MEVCUT KRİZİN DAHA DERİN SOSYAL VE SİYASİ KARGAŞAYA YOL AÇMASINI ENGELLEMEK İÇİN SOMUT ADIMLAR ATMAYA ÇAĞIRIYORUM"Cenevre, 29 Ağustos 18 : Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası toplumu, Orta Amerika ülkesi Nikaragua\'da "insan hakları krizine" karşı harekete geçilmesi ve ülkedeki sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Nikaragua\'da hükümet karşıtı protestoların başladığı18 Nisan\'dan 18 Ağustos\'a kadarki dönemde işlenen insan hakları ihlallerine ilişkin raporu açıklandı.Raporda, ülke geneline yayılan insan hakları ihlallerinden hükümet sorumlu tutularak uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiği ve polisin orantısız güç kullandığı vurgulandı.Hükümetin insan hakları ihlallerini görmezden geldiği savunulan raporda, bunun sonucu olarak yargısız infazlar yapıldığı, sivillerin ortadan kaybolduğu, keyfi gözaltıların olduğu, işkence ve kötü muamele yapıldığı, düşünce ve ifade özgürlüğüyle barışçıl toplanma haklarının ihlal edildiği belirtildi.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Nikaragua\'da göstericilere karşı baskı ve misillemelere devam ediyor. Bu son 4 aya bakıldığında şiddet ve suçluların cezasız kalması ülkedeki kurumların ve hukukun üstünlüğünün zayıflamasına yol açarak bir korku ve güvensizlik ortamı oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu."İnsan Hakları Konseyini ve uluslararası toplumu mevcut krizin daha derin sosyal ve siyasi kargaşaya yol açmasını engellemek için somut adımlar atmaya çağırıyorum." ifadesini kullanan Hüseyin, insan hakları ihlallerine yol açan sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vermesi ve mağdurların tazminat hakkı da dahil hukuki yollara etkin bir şekilde ulaşabilme yollarının açılması gerektiğini vurguladı.Raporda, gelecek ay BM Cenevre Ofisi\'nde toplanacak İnsan Hakları Konseyine, Nikaragua\'daki kötü gidişin sonlandırılması için uluslararası bir komisyon kurulmasını gündemine alması tavsiyesinde bulundu.NİKARAGUA\'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARAmerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua\'da nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua\'ya davet edilmişti.Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran\'da Katolik Kilisesi\'nin arabuluculuğunda başkent Managua\'da görüşmüştü.Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.(AA/AK/HÖ)