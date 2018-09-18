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Bm\'den Türkiye Ve Rusya\'nın Kararına "saygı Duyun" Çağrısı

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA\'NIN DANIŞMANI JAN EGELAND:

Bm\'den Türkiye Ve Rusya\'nın Kararına "saygı Duyun" Çağrısı

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA\'NIN DANIŞMANI JAN EGELAND:

18 Eylül 2018 Salı 06:53
Bm\'den Türkiye Ve Rusya\'nın Kararına

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA\'NIN DANIŞMANI JAN EGELAND: "TÜRKİYE VE RUSYA, YERİNDEN EDİLMİŞ İNSANLARA YÖNELİK KORKUNÇ BİR SAVAŞI ÖNLEYEBİLECEK PLAN KONUSUNDA HEMFİKİR"

"SURİYE HÜKÜMETİ (ESED REJİMİ) VE SİLAHLI MUHALİF GRUPLAR ANLAŞMAYA SAYGI DUYMALI, KAN DÖKÜLMESİNE YOL AÇMAMALI VE İNSANİ YARDIMLARA İZİN VERMELİLER"

Cenevre, 18 Eylül 18 : Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura\'nın danışmanı Jan Egeland, Türkiye ve Rusya\'nın İdlib\'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına kararına ilişkin, Suriye\'de Esed rejimi ve silahlı muhalif gruplara, "saygı duymaları" çağrısında bulundu.

Egeland, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in Soçi\'de yaptıkları görüşme ve liderlerin İdlib\'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Anlaşmanın İdlib\'de yaşayan milyonlarca sivil için bir umut olduğuna işaret eden Egeland, "Türkiye ve Rusya, yerinden edilmiş insanlara yönelik korkunç bir savaşı önleyebilecek plan konusunda hemfikir. Suriye hükümeti (Esed rejimi) ve silahlı muhalif gruplar, anlaşmaya saygı duymalı, kan dökülmesine yol açmamalı ve insani yardımlara izin vermelidirler." ifadesini kullandı.

(AA/RU/ÖK)

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